Nuoto, a Riccione un “trofeo Nicoletti” con 1.600 atleti in gara

Riccione si prepara alla 27a edizione del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti, il trofeo della città di Riccione per eccellenza, in scena dal 7 al 9 giugno allo Stadio del Nuoto. La 27a edizione è stata presentata in conferenza stampa questa mattina presso il bar della piscina Aquablu, alla presenza del presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti, l’assessore allo sport Simone Imola e il direttore tecnico e responsabile della manifestazione Massimiliano Benedetti.

“Il Trofeo Italo Nicoletti è divenuto un appuntamento fisso nel calendario nazionale e internazionale per gli atleti del nuoto. È cresciuto moltissimo negli anni e oggi vanta una grande reputazione, sia per l’organizzazione che per l’accoglienza” ha dichiarato in apertura della conferenza stampa il presidente Nitti. “Siamo fieri di portare avanti la tradizione del trofeo, organizzato da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione e il riconoscimento della Federazione Italiana Nuoto e siamo altrettanto soddisfatti che questa preziosa manifestazione sportiva sia riconosciuta e sostenuta da importanti realtà imprenditoriali del territorio quali San Marino Outlet, Juiceplus+, Le Befane Shopping Centre, Square42 e Club del Sole-Romagna Family Village che sostengono così le attività sportive per gli atleti di oggi e di domani”.

La 27a edizione del trofeo più partecipato d’Italia vede quest’anno l’iscrizione di 90 società e 1.600 atleti, con una previsione di 6.000 presenze fra atleti, tecnici e accompagnatori nelle giornate di pre-gare e gare. Grazie alla sua reputazione di competizione di alto livello e alla qualità dell’organizzazione, continua a crescere mantenendo vivo lo spirito e la passione per il nuoto che Italo Nicoletti ha sempre difeso e promosso, facendosi forte anche della rinomata ospitalità romagnola.