Nuoto, a Cattolica arriva “Dominate the water” con Paltrinieri e i Campionati italiani Master

Cattolica è pronta ad accogliere i dominatori del mare e il loro re, il campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri. Tutto pronto per la quarta edizione di Dominate The Water, l’evento agonistico ideato da Gregorio Paltrinieri che è tornato a scegliere il mare della Regina dell’Adriatico come campo di gara per la competizione di nuoto in acque libere che coniuga sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio. L’appuntamento è per sabato 19 settembre e quest’anno la manifestazione presenta una grande novità: vedrà infatti la collaborazione per la prima volta della Federazione Italiana Nuoto, che domenica 20, porterà la competizione dei Campionati italiani Master Fin. Saranno quindi due giorni di grande nuoto per atleti e appassionati. Sono già centinaia gli iscritti alla competizione a cui prenderà parte lo stesso Paltrinieri.