Nel 2026 a Rimini gli Assoluti di maratona, a Ravenna i Tricolori Master

Il prossimo anno si disputeranno a Rimini i Campionati italiani Assoluti di maratona (alla Rimini Marathon del 19 aprile 2026). A Ravenna andrà in scena il Campionato italiano Master (in coincidente con la Maratona di Ravenna Città d’Arte dell’8 novembre 2026). Inoltre tra la Toscana e la Romagna, arriverà a Faenza la storica ultramaratona del Passatore valida per il Campionato italiano individuale Assoluto km 100 e Master su strada e, sempre per la specialità su strada, a Misano Adriatico si svolgerà il Campionato italiano individuale Master 5 km.