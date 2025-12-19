Nel 2026 a Rimini gli Assoluti di maratona, a Ravenna i Tricolori Master

Il prossimo anno si disputeranno a Rimini i Campionati italiani Assoluti di maratona (alla Rimini Marathon del 19 aprile 2026). A Ravenna andrà in scena il Campionato italiano Master (in coincidente con la Maratona di Ravenna Città d’Arte dell’8 novembre 2026). Inoltre tra la Toscana e la Romagna, arriverà a Faenza la storica ultramaratona del Passatore valida per il Campionato italiano individuale Assoluto km 100 e Master su strada e, sempre per la specialità su strada, a Misano Adriatico si svolgerà il Campionato italiano individuale Master 5 km.

“La Rimini Marathon è diventata anno dopo anno un appuntamento imprescindibile nel calendario di eventi sportivi della città, proprio per la sua capacità di unire l’agonismo al divertimento, potendo contare su uno sfondo di una bellezza unica data dagli scorci del nostro centro storico e del nostro lungomare – aggiunge l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari – Con i campionati italiani assoluti 2026 la Rimini Marathon ‘diventa grande’, contribuendo ad affermare Rimini come piattaforma per ospitare manifestazioni sportive di altissimo livello”.

La più importante competizione tricolore arriverà quindi per la prima volta in città, portando sulle strade riminesi i top runner italiani. “L’assegnazione dei campionati italiani assoluti è un grande orgoglio, un riconoscimento che accogliamo con gioia perché attesta da parte di Fidal il percorso di crescita di una manifestazione ‘relativamente’ giovane, nata dalla passione di un gruppo di runner, ma già entrata da tempo tra i principali appuntamenti del circuito delle maratone - commenta Simone Campolattano, vicepresidente e tra i soci fondatori della Unstoppable Rimini Marathon – L’intero movimento del running sta crescendo anche grazie al lavoro della Regione Emilia-Romagna e dell’assessorato allo Sport che ha messo in rete le associazioni impegnate nei vari territori. Oltre ad essere motivo di soddisfazione, questa assegnazione rappresenta anche una grande sfida: ospitare i campionati italiani significa per Rimini Marathon compiere un importante balzo avanti in termini non solo per il livello degli agonisti e per il numero di partecipanti, ma soprattutto sotto il profilo tecnico. Un traguardo possibile grazie al supporto costante del Comune di Rimini, al nostro fianco dalla prima edizione, e soprattutto ai tanti uomini e donne che ogni anno dedicano tempo e fatica a far sì che questa complessa macchina organizzativa proceda senza intoppi regalando alla città una giornata di grande sport e festa”.

Per Ravenna Runners Club, la società presieduta da Stefano Righini che organizza l’evento romagnolo nel secondo weekend di novembre, si tratta dell’ottava assegnazione nel giro di dodici anni tra Campionati Italiani Assoluti e Master a conferma di come, quando si parla di Maratona di Ravenna e Campionati nazionali, si fa riferimento a un sodalizio consolidato e ad un palcoscenico di prestigio ritenuto unanimemente adatto all’importanza dei titoli messi in palio. Dal 2015 ad oggi Ravenna è già stata designata sede tricolore a ripetizione. Per gli Assoluti nel 2015, 2018, 2019 e 2022. Per i Master nel 2016, 2019, 2022 e, appunto, nella prossima edizione del 2026.

“Ogni volta che riceviamo questa notizia è motivo di grande soddisfazione – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – perché rappresenta il riconoscimento del nostro lavoro e, allo stesso tempo, ci stimola a fare sempre meglio. Un Campionato Italiano dà sempre grande lustro alla manifestazione. Contiamo di registrare un incremento della partecipazione, anche perché il Campionato Master assegna numerosi titoli per ogni categoria, suddivisa per fasce d’età. Per questo motivo cercheremo di essere, ancora una volta e come sempre accaduto, una città accogliente e con un evento all’altezza della prestigiosa assegnazione”.

“Questa notizia – sottolinea il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni – è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento del grande lavoro portato avanti in questi anni da organizzatori e volontari. La Maratona di Ravenna è un unicum a livello nazionale anche per il modo in cui è riuscita a far entrare la città in questa manifestazione: non si è trattato solo di aver offerto spazi per la corsa, ma di aver reso protagonista la bellezza di Ravenna proiettandola nel mondo e coniugando a questo una grandissima competitività riconosciuta anche da questa assegnazione”.