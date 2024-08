Myles Amine Mularoni è in finale per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella lotta -86 kg

Myles Amine Mularoni è in finale per il 3° posto alle Olimpiadi di Parigi e conta di bissare l’impresa ottenuta a Tokyo tre anni fa. Il lottatore sammarinese, che vive a Detroit, scenderà in pedana alle ore 20.15 di venerdì 9 agosto contro il vincitore della semifinale perdenti tra l’australiano Jayden Alexander Lawrence e il greco Dauren Kurugliev in programma alle ore 11.

Oggi Mularoni è stato autore di tre ottimi combattimenti. Nel primo, il numero 4 del ranking mondiale nella categoria -86kg ha sconfitto, all’Arena Champ de Mars, il ventinovenne ucraino Vasyl Mykhailov, numero 26 del ranking mondiale, per 7-4 senza problemi. Dopo una fase di studio, Amine ha preso al meglio le misure dell’avversario andando sul 3-0, quindi allungando 7-2 prima che l’avversario mettesse a segno due punti.

Nei quarti di finale, Myles Amine Mularoni ha poi battuto il ventiseienne azero Osman Nurmagomedov per 16-14. Match molto intenso e combattuto fino al suono della sirena, quello che il sammarinese ha vinto contro l’ex bronzo mondiale nella categoria -92kg a Oslo 2021. Myles subito avanti 2-0 quindi 5-2. Poi la rimonta di Nurmagomedov e il sorpasso sul 5-8. Nella fase centrale Mularoni si è scatenato, mettendo a referto nove punti consecutivi fino al 14-8 per poi vincere 16-14.

In semifinale, però, c’è stata la sconfitta per 7-1 contro l’iraniano Hassan Yazdanicharati, che ha condotto dall’inizio alla fine meritando di andare a giocarsi l’oro.