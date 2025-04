Moto d’acqua, week-end a Rimini con la prima tappa tricolore

Un parterre importante a livello di istituzioni politiche regionali e locali, ha accompagnato la conferenza stampa di presentazione dei campionati italiani di moto d’acqua. La prima tappa si svolgerà a Rimini il prossimo week-end. Ci sarà il meglio dei piloti a carattere nazionale (130 gli equipaggi) e le loro spettacolari moto d’acqua potranno essere ammirate dal pubblico da venerdì in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera adiacente da dove prenderanno il via per entrare nel campo di gara posizionato nello specchio d’acqua antistante, ben visibile dal porto e dalla spiaggia. Le spettacolari prove della classe Free-style verranno invece eseguite in una zona posta all’interno del porto canale, davanti alla diga foranea.

Numerose le categorie e classi in gara, previste su due manche, dalle giovanili (in gara due categorie Under 12-14 e Under 15-18) ai veterani a bordo di bolidi dai motori di diverse potenze (si possono raggiungere fino a 145 km orari). La disciplina sportiva della moto d’acqua prevede diverse categorie: Ski, con moto guidate in piedi (suddivise in F1, F2, F3); Runabout, con moto più potenti guidate da seduti (qui c’è anche la F4 Spark); Freestyle in cui il pilota si esibisce in figure, tuffi ed evoluzioni; Endurance dove i piloti si sfidano su resistenza e percorsi più lunghi. In quest’ultima classe la manche può durare circa mezz’ora, mentre nelle altre categorie la durata minima va dagli 8 ai 15 minuti. Sabato si parte alle 9.15 con le prove libere, poi le gare dalle 11 fino al primo pomeriggio. Stesso copione per domenica.

Per il Club Nautico Rimini in gara fra i seniores Alessandro Urbinati assieme a Luca Ferrari, già vincitore di titoli nazionali, europei, mondiali, Giovanni e Giordano Pecci. Tra gli juniores i promettenti Federico Raggini e Giacomo Morri.

Infine venerdì dalle 16.30 alle 17.30 ragazzi e adulti avranno la possibilità di guidare le moto d’acqua sotto la guida degli istruttori federali.

