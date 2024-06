Morto Francesco Madonia, addio a un simbolo dell’ippica e dell’ippodromo di Cesena

Il bel trotto che fu ha perso un pezzo molto importante nell’ambito emiliano-romagnolo degli anni ruggenti. Dopo una lunga malattia ci ha infatti lasciato a 68 anni Francesco Madonia, per tutti Franco, allenatore e driver siciliano felicemente trapiantato a Cesena e per anni beniamino degli ippodromi del Savio e del bolognese Arcoveggio. Madonia è stato un punto di riferimento per anni dei proprietari locali del trotto. Tra le sue migliori realizzazioni vogliamo ricordare il grigio Marazzi, protagonista di tante corse Tris, o ancora Rebecca Max, Oxford Cast (Francesco era il trainer di fiducia dell’allevatore Castellari), Masai e Molly dei Fab. Il funerale sarà celebrato martedì prossimo alle 15.30 alla chiesa di Calabrina.