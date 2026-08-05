Morara, un esordio azzurro con parola d’ordine resilienza

Resilienza è una parola che va molto di moda in questi anni, spesso abusata, molte volte neppure compresa. Il dizionario in tal senso recita, “La resilienza è la capacità di resistere alle difficoltà e ripartire, e si applica in psicologia, fisica e ecologia”. E anche nello sport, verrebbe da aggiungere, perché la storia della 27enne imolese Marta Morara, fresca di convocazione agli Europei di Birmingham (10-16 agosto) e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto (30 agosto-3 settembre), è assolutamente una storia di resilienza.