Montegelli Trail, oltre 350 iscritti prenotati per la gara di domenica 6 ottobre

Notevole il successo che sta ottenendo la quinta edizione del Montegelli Trail, in programma domenica prossima 6 ottobre nella piccola frazione sopra Sogliano al Rubicone. A una settimana dalla sua effettuazione si contavano infatti già oltre 350 iscritti alla corsa, fra cui anche nomi di prestigio del panorama romagnolo e non solo, come Mirco Fioretti, Luca Zamagni che punta a migliorare la piazza d’onore dello scorso anno e Valeria Bartolini, anche lei seconda nel 2023.

Il percorso è stato oggetto di molto lavoro negli ultimi giorni per ripristinarlo dopo alcuni smottamenti seguenti la terribile alluvione di settembre. Sono stati necessari anche alcuni piccolo spostamenti che magari daranno anche qualcosa di più a livello scenografico, basti pensare al nuovo passaggio per la 25 km nel piccolo ma caratteristico borgo di Tornano.

Il percorso principale di 25 km avrà un dislivello positivo di 1.400 metri e darà a coloro che lo affronteranno 1 punto Itra. In alternativa si può affrontare il tracciato da 10 km per 500 metri, disponibile anche nella sua versione non competitiva. Lo start è fissato per le ore 9:30 dall’imbocco di Via Montegelli Chiesa.

Per iscriversi il prezzo è di 25 euro per la gara da 25 km e 15 euro per quella da 10 km, con termine il 3 ottobre. Ritiro dei pettorali presso la partenza dalle ore 7:30. Premiati i primi 5 assoluti dei due percorsi.

Per informazioni: Asd Rubicone for Sport Marianna Trail, www.rubiconeforsport.com