Michele Busa e Luca Todesco brillano al Trofeo Nicoletti di Riccione

La Romagna si è confermata punto di riferimento per il nuoto con la 28a edizione del trofeo Italo Nicoletti di Riccione, che ha visto oltre 1.800 partecipanti di 88 società sfidarsi nelle piscine dello stadio del nuoto della Perla Verde. «Voglio ringraziare tutte le squadre presenti, ma soprattutto lo staff della Polisportiva Riccione per l’impeccabile organizzazione – le parole del direttore tecnico e responsabile della manifestazione Massimiliano Benedetti - Il livello è stato davvero altissimo, a conferma della crescita del trofeo, con la presenza di tanti atleti emergenti. Seguitissimo anche lo streaming, novità di quest’anno, sul canale YouTube Polisportiva Riccione Nuoto». In vasca si è messa decisamente in luce l’Imolanuoto, presente con le categorie Fin dai Ragazzi ai Seniores, seguiti dai rispettivi allenatori e coordinati dal coach Cesare Casella, e con il gruppo paralimpico dell’allenatrice Roberta Randi.

Il gruppo d’élite

Per gli atleti imolesi, in vista del trofeo internazionale Settecolli (Roma 26-28 giugno, decisivo per gli ultimi pass mondiali), l’appuntamento riccionese è stato un momento di verifica della preparazione: «Con Arianna Castiglioni stiamo lavorando sulla rapidità – racconta Casella - mentre Michele Busa sta migliorando la gestione dei 100 metri farfalla, partendo veloce. Alessandro Pinzuti, sotto carico, nei 50 rana ha nuotato dei buoni tempi in batteria, calando un po’ nel pomeriggio. Tutti hanno dimostrando la consueta determinazione e un ottimo approccio ad andare forte fin dal mattino». Tra i risultati da segnalare l’oro di Busa nei 100 farfalla (52”74) e di Luca Todesco nei 50 farfalla (23”86), migliore prestazione nella categoria Senior. Pinzuti ha vinto i 100 rana (1’00”73) davanti a Federico Poggio (1’01”07).

I giovani

Anche i giovani hanno brillato. Bene Lorenzo Fuschini (classe 2007), vincitore dei 50 rana (28”75, categoria Junior) e convocato per i campionati europei Juniores di Šamorín (Slovacchia, 1-6 luglio) e Thomas Carapia (2009), 7° nei 200 farfalla (2’14”18) e in partenza per la coppa Comen (Belgrado, 20-22 giugno).

Il gruppo Finp