Marcia, l’omaggio di Cervia alla campionessa europea Sofia Fiorini: “Per me è una seconda casa, ci vengo sempre in vacanza”

Il sindaco di Cervia Mirko Boschetti e il vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato Sofia Fiorini, campionessa di marcia, detentrice di record europei, italiani e nel podio dei mondiali. Sofia ha cominciato a calcare le piste di atletica leggera all’età di quattro anni, iniziando a marciare nel 2018 con la maglia dell’Atletica Casentino Poppi. Nel 2024 ha conquistato il suo primo titolo italiano under 23 nella marcia e da allora non si è più fermata.

In un 2026 trionfale ha ottenuto la medaglia d’oro con record del mondo nella maratona di marcia agli Europei di Birmingham 2026. Nei mesi precedenti aveva centrato il primato Europeo under 23 della mezza maratona di La Coruña 2026, laureandosi inoltre campionessa italiana assoluta della mezza maratona e maratona di marcia 2026 e medaglia d’argento maratona individuale e gara a squadre ai Mondiali di Brasilia.

Sofia, che frequenta la facoltà di Economia e Management dell’Università Bocconi di Milano, ha compiuto 22 anni proprio ieri 19 agosto. E’ particolarmente legata a Cervia, infatti fin da bambina è sempre venuta in vacanza a Pinarella e tuttora durante le sue vacanze si allena nelle strade e nei lungomari della nostra località.

Il sindaco, il vicesindaco e anche l’assessora allo Sport della Regione Emila-Romagna Roberta Frisoni, in collegamento telefonico, hanno espresso a Sofia un plauso per gli eccellenti risultati raggiunti in ambito sportivo e un ringraziamento per l’affetto che dimostra nei confronti di Cervia, augurandole di continuare la sua brillante carriera.

Sofia Fiorini ha ringraziato con queste parole: “Cervia per me è sempre stata un po’ una seconda casa. La frequento praticamente da quando sono nata e, crescendo, è diventata anche un luogo importante del mio percorso sportivo. Proprio sulla pista di Cervia, nel 2013, ho disputato la mia prima gara di marcia, un 600 metri. Da allora sono stati tantissimi gli allenamenti, le gare e i chilometri percorsi qui, d’estate e d’inverno. È un luogo a cui sono profondamente legata e che ha accompagnato la mia crescita, non solo come atleta. Per questo ricevere proprio dal Comune di Cervia un riconoscimento per un risultato così importante ha per me un significato ancora più speciale”.