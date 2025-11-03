Maratona Ravenna Città d’Arte, quasi 4.800 già prenotati nelle gare principali

Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia. Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine settimana più atteso non solo per Ravenna, ma per un intero territorio che accoglierà migliaia di runner, famiglie e visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa tra l’area di arrivo di Via di Roma e il Pala De André, cuore pulsante della manifestazione e sede dell’Expo Marathon Village, da dove verranno dati anche gli start di tutte le distanze. Non solo la gara regina sui 42,195 km, incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma anche una Mezza Maratona tra le più veloci d’Italia e una 10K che attraverserà le bellezze del centro storico. Il tutto senza dimenticare le tante iniziative e gli eventi collaterali, dalla Dogs&Run per gli amici a 4 zampe fino al nuovo Festival dello Sport organizzato in collaborazione con UISP e CSI. Un programma ricco di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo, dove sport, cultura e arte si incontrano in un grande abbraccio in perfetto stile romagnolo, patria dell’accoglienza turistica.