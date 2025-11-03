Maratona Ravenna Città d’Arte, quasi 4.800 già prenotati nelle gare principali

  • 03 novembre 2025
Maratona Ravenna Città d’Arte, quasi 4.800 già prenotati nelle gare principali

Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia. Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine settimana più atteso non solo per Ravenna, ma per un intero territorio che accoglierà migliaia di runner, famiglie e visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa tra l’area di arrivo di Via di Roma e il Pala De André, cuore pulsante della manifestazione e sede dell’Expo Marathon Village, da dove verranno dati anche gli start di tutte le distanze. Non solo la gara regina sui 42,195 km, incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma anche una Mezza Maratona tra le più veloci d’Italia e una 10K che attraverserà le bellezze del centro storico. Il tutto senza dimenticare le tante iniziative e gli eventi collaterali, dalla Dogs&Run per gli amici a 4 zampe fino al nuovo Festival dello Sport organizzato in collaborazione con UISP e CSI. Un programma ricco di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo, dove sport, cultura e arte si incontrano in un grande abbraccio in perfetto stile romagnolo, patria dell’accoglienza turistica.

Gli appuntamenti e gli orari

Venerdì 7 novembre

Ore 10.30 – apertura dell’Expo Marathon Village. Il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e accoglierà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora il Palazzo Mauro De André di Ravenna. Venerdì fino alle ore 19.00.

Sabato 8 novembre

Ore 9.15 – la prima edizione della Shake Out Run a Ravenna, una corsa leggera e non competitiva per sciogliere i muscoli, scaricare la tensione pre-gara e condividere momenti di socialità con altri runner.

Ore 9.00 – apertura del Festival dello Sport nell’area esterna vicina all’opera d’arte “Grande Ferro” di Alberto Burri. Numerose società affiliate UISP e CSI che daranno vita ad una sorta di fiera dove provare diverse discipline e scoprire i segreti di tanti sport. Non mancherà Pompieropoli, camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco per i bambini, con un percorso pensato per loro a cura dell’Associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco. Chiusura ore 17.

Ore 9.30 – apertura dell’Expo Marathon Village al Pala De André. L’Expo rimarrà aperto fino alle ore 19.00.

Ore 10.15 – partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti.

Ore 12 circa – via alla Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 9 novembre

Ore 7.15 – apertura dell’Expo Marathon Village al Pala De André. L’Expo rimarrà aperto fino alle ore 9.30.

Ore 9.15 – lo start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Consar Ravenna Half Marathon 21K. A seguire la partenza di Correndo senza Frontiere, la 3,2 km riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale.

Ore 10.15 – via alla Martini Good Morning Ravenna 10K, la festa della città aperta a tutti, suddivisa in FAST e WALK.

Per tutti, arrivo in Via di Roma nell’area della Basilica di S. Maria in Porto e del MAR, Museo d’Arte Città di Ravenna.

Le novità dell’edizione 2025

Tra le novità di quest’anno, oltre alla Shake Out Run che inaugura il weekend e al Festival dello Sport, spiccano altre iniziative simboliche del rinnovato spirito inclusivo e culturale della manifestazione. Un’opera d’arte per i finisher con Memorace. I partecipanti potranno richiedere un quadro di stile contemporaneo personalizzato e dedicato alla Maratona di Ravenna. Una vera e propria opera d’arte realizzata in esclusiva per l’edizione 2025 dell’artista Riccardo Buonafede e riservata ai finisher del 9 novembre. L’iniziativa, già sperimentata con successo in altre maratone internazionali, permetterà di acquistare una riproduzione artistica numerata, ispirata ai colori e ai monumenti della città bizantina. Sarà possibile ammirare un esempio esposto all’Expo Marathon Village. Dopo la gara, i finisher riceveranno via e-mail l’invito a ordinare la propria copia in edizione limitata e personalizzabile con nome e tempo di gara. Per info www.memorace.com.

Collaborazione con Mirabilandia

La partnership fra Ravenna Runners Club e Mirabilandia Parks si concretizzerà con una serie di iniziative a vantaggio dei partecipanti e dei volontari impegnati nella manifestazione. Gli iscritti a Maratona di Ravenna 42K, Consar Half Marathon 21K e Martini Good Morning Ravenna 10K riceveranno un codice sconto per l’accesso a Mirabilandia nelle giornate di apertura del parco durante il 2026. Inoltre, la vera nota che merita di essere sottolineata riguarda i volontari. A tutti coloro che saranno impegnati come collaboratori e staff durante il weekend, Mirabilandia riconoscerà infatti un buono sconto con una riduzione sensibile del costo di ingresso al parco nel 2026.

A Ravenna le torce olimpica e paralimpica e le mascotte di Milano Cortina 2026

La 26esima edizione aderisce al progetto “Italia dei Giochi”, un programma di Milano Cortina 2026 in collaborazione con il CONI e il CIP che mira a promuovere la pratica sportiva in Italia tramite la sostenibilità e l’inclusione. Un’occasione per celebrare le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in tutto il territorio italiano rendendo partecipe ogni zona d’Italia e in questo caso la Romagna. Grazie all’adesione a questo progetto, sabato 8 e domenica 9 novembre, Maratona di Ravenna ospiterà le Torce Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026, simboli di unità e speranza che attraverseranno l’Italia nel cammino verso i Giochi del 2026. La loro presenza, come autentica icona universale dello sport e di tutti i valori olimpici, sarà un autentico catalizzatore per alcuni dei momenti più attesi del weekend. Le Torce verranno esposte al sabato all’Expo. Sabato 8 inoltre, le mascotte Tina e Milo, mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 accoglieranno famiglie e bambini alla Family Run del mattino e durante il giorno saranno presenti all’interno dell’Expo Marathon Village e al Festival dello Sport allestito nel perimetro interno del De André nell’area dell’opera d’arte “Grande Ferro” di Alberto Burri alla presenza delle società sportive affiliate CSI e UISP. Il progetto Italia dei Giochi è un’iniziativa che sostiene gli eventi sportivi organizzati sul territorio da enti pubblici e associazioni che promuovono i valori dello sport, della cultura del movimento, dell’Olimpismo e del Paralimpismo con l’obiettivo di avvicinarsi ai Giochi e diffonderne l’entusiasmo.

Gli iscritti

Le iscrizioni online resteranno aperte fino ad oggi 3 novembre, poi sarà possibile registrarsi direttamente in loco durante il weekend della manifestazione. Le previsioni indicano numeri in forte crescita, soprattutto per quel che riguarda le adesioni dall’estero, con migliaia di partecipanti attesi da tante nazioni che confermano Ravenna come una delle maratone più amate e partecipate non solo in Italia.

Ad oggi (aggiornamento ore 20 del 02/11), si segnalano quasi 4.800 iscritti nelle due gare competitive da 42K e 21K, in rappresentanza di ben 55 nazioni. Un numero già ora emblematico, cresciuto del 16% rispetto allo stesso giorno del 2024. Da evidenziare in particolar modo gli attuali 3.220 iscritti alla Consar Half Marathon 21K che rappresentano già oggi il nuovo record assoluto di presenze nella storia dell’evento. Un altro dato davvero notevole, e anche questo caso in crescita rispetto lo scorso anno, è quello delle iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K per la quale sono già stati superati i 7.000 partecipanti e che fa prospettare il sold out con giorni di anticipo.

Al sabato, per la Family Run saranno più di 2.000 i giovani da tutte le scuole di ogni ordine e grado, numero che sul percorso si moltiplicherà con la presenza delle famiglie, e nella Dogs&Run si va verso il tutto esaurito fissato a 350 come numero massimo di iscrizioni a quattro zampe consentite.

