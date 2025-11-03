Maratona Ravenna Città d’Arte, quasi 4.800 già prenotati nelle gare principali

Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia. Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine settimana più atteso non solo per Ravenna, ma per un intero territorio che accoglierà migliaia di runner, famiglie e visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa tra l’area di arrivo di Via di Roma e il Pala De André, cuore pulsante della manifestazione e sede dell’Expo Marathon Village, da dove verranno dati anche gli start di tutte le distanze. Non solo la gara regina sui 42,195 km, incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma anche una Mezza Maratona tra le più veloci d’Italia e una 10K che attraverserà le bellezze del centro storico. Il tutto senza dimenticare le tante iniziative e gli eventi collaterali, dalla Dogs&Run per gli amici a 4 zampe fino al nuovo Festival dello Sport organizzato in collaborazione con UISP e CSI. Un programma ricco di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo, dove sport, cultura e arte si incontrano in un grande abbraccio in perfetto stile romagnolo, patria dell’accoglienza turistica.

Tra le novità di quest’anno, oltre alla Shake Out Run che inaugura il weekend e al Festival dello Sport, spiccano altre iniziative simboliche del rinnovato spirito inclusivo e culturale della manifestazione. Un’opera d’arte per i finisher con Memorace. I partecipanti potranno richiedere un quadro di stile contemporaneo personalizzato e dedicato alla Maratona di Ravenna. Una vera e propria opera d’arte realizzata in esclusiva per l’edizione 2025 dell’artista Riccardo Buonafede e riservata ai finisher del 9 novembre. L’iniziativa, già sperimentata con successo in altre maratone internazionali, permetterà di acquistare una riproduzione artistica numerata, ispirata ai colori e ai monumenti della città bizantina. Sarà possibile ammirare un esempio esposto all’Expo Marathon Village. Dopo la gara, i finisher riceveranno via e-mail l’invito a ordinare la propria copia in edizione limitata e personalizzabile con nome e tempo di gara. Per info www.memorace.com.

Collaborazione con Mirabilandia

La partnership fra Ravenna Runners Club e Mirabilandia Parks si concretizzerà con una serie di iniziative a vantaggio dei partecipanti e dei volontari impegnati nella manifestazione. Gli iscritti a Maratona di Ravenna 42K, Consar Half Marathon 21K e Martini Good Morning Ravenna 10K riceveranno un codice sconto per l’accesso a Mirabilandia nelle giornate di apertura del parco durante il 2026. Inoltre, la vera nota che merita di essere sottolineata riguarda i volontari. A tutti coloro che saranno impegnati come collaboratori e staff durante il weekend, Mirabilandia riconoscerà infatti un buono sconto con una riduzione sensibile del costo di ingresso al parco nel 2026.