Maratona di Ravenna, la carica dei 16.000

A sette giorni di distanza dal nuovo record mondiale di “arrivati” alla Maratona di New York (55.646), inorgoglisce lo staff di Ravenna Runners Club il fatto che rappresentanti di ben 67 nazioni straniere abbiano scelto invece di correre domani la 25a “Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte”.

In effetti non è scontato che un piccolo capoluogo di provincia possa annoverare una manifestazione podistica che in un solo weekend dovrebbe vedere 16.000 concorrenti scorrazzare sorridendo in mezzo agli 8 monumenti Unesco che la capitale bizantina può vantare. Si tornerà quindi ai fasti pre Covid, tenendo conto che gran parte delle consorelle italiane invece soffrono, potendo contare appunto sulla grande ricettività, sul percorso velocissimo e sulla medaglia in mosaico più bella del mondo, coniata ciascuna a mano dallo studio Annafietta e che quest’ anno rappresenterà uno Scudo Pax rintracciabile alla Basilica di San Vitale.

Intanto già da ieri all’Expò del Pala De Andrè hanno continuato a fioccare le iscrizioni degli indecisi, tranne che nella Consar Half Marathon, che con 2.700 adesioni ha praticamente raddoppiato rispetto al 2023, ma anche la 42K vanta già 1.350 pettorali assegnati. Per entrambe la partenza sarà dal Pala De Andrè alle 9.15 di domattina, seguite poi dalla Correndo senza Frontiere, e dai quasi 10.000 della Martini Good Morning Ravenna, stracittadina di 10 km. Già oggi intanto si farà festa dalle 10.30 con la Family Run, aperta anche alle scolaresche, e subito dopo dai 350 della “Dogs & Run”, la maratonina a sei zampe. Il percorso porterà a transitare dalla rinnovata Darsena di Città, sotto il Moro di Venezia, proseguendo all’interno del Parco di Teodorico ed inoltrandosi nel Centro storico, ed al 18° km di separeranno le due agonistiche, quando la maratona proseguirà verso la Basilica di San Apollinare in Classe (metà gara) e verso Punta Marina Terme, mentre la 21K si dirigerà verso via di Roma, dove davanti la Mar sarà nuovamente posizionato l’arrivo. In tutte le distanze favorite le antilopi africane. Sulla distanza olimpica l’etiope Muleta, contro il poker di keniani Kipkorir, Kipchirchir, Mutai e Chepkorom, e tra le donne l’etiope Bedatu e la keniana Jebet. Nella mezza distanza ancora i keniani Kipkogei e Kimeli Kimutai e le connazionali Wanijru e Kosgei contro la primatista Mukandanga.