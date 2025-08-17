Lo scudetto resta a Bollate: l’Italposa Forlì si illude poi si arrende 6-4 alla rimonta delle lombarde in garacinque

Dopo la sconfitta (1-0) di sabato pomeriggio e la nettissima vittoria di sabato sera (2-9), la Italposa Forlì perde 6-4 in garacinque e lascia lo scudetto al Bollate. Le lombarde hanno ribaltato una finale che aveva visto le romagnole colpire subito duro con un fuoricampo di Gasparotto e uno 0-2 al 1° inning. Quindi l’Italposa allunga sull’1-4 al 4° inning, sembra resistere al tentativo di rimonta delle campionesse d’Italia in carica (3-4 al 5°) ma poi cede di schianto al 6° con il fuoricampo di Torre a firmare il pareggio e la fine della partita di Cacciamani sul monte e con Lacatena incapace di cambiare l’inerzia: altri due punti e Bollate vola sul 6-4, che difenderà facilmente con tre rapide eliminazioni al 7° inning.