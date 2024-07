La TQQ il clou al Savio con diciotto cavalli al via

Aspettando la lunga serie dei martedì targati Superfrustino- Tomaso Grassi Award, questa sera all’ippodromo del Savio l’attenzione è concentrata soprattutto sulla TQQ del giorno, un doppio chilometro ad handicap che ha richiamato al via ben diciotto cavalli.

Volpelli e Anteo

Nel Premio Hippogroup Restaurants, la perizia è sbilanciata in due sensi: al primo nastro, infatti, Zico e Volpelli emergono chiaramente sul resto della compagnia, tra gli inseguitori invece l’ospite toscano Anteo del Ronco sembra certamente superiori ai penalizzati. Se Volpelli e Zico dovessero sistemarsi presto all’avanguardia non sarà facile andarli a prendere neppure per un passista molto valido come Anteo del Ronco, mentre le possibili sorprese sembrano Demonio Dse e Diesel Bi allo start, Boys Going In a venti metri. Tante spazio per i giovanissimi in serata, con molti debutti e pochi riferimenti. Mai come quest’oggi sarà quindi impossibile osservare le sgambature precorsa.

I nostri favoriti

1a corsa: Giuda di Risaia. Gill di Girifalco, Gambler Trio. 2a corsa: Nacea, Cinzia, Delorean Wise. 3a corsa: Gudrun Di, Gemma Grif, Gea Jpd. 4a corsa: Fanello, Flipper di No, Fantastica Fa. 5a corsa: Volpelli, Zico, Anteo del Roco. 6a corsa: Capitan Cash Lp, Delmonica Ferm, Corsaro San. 7a corsa: Equalizer, Entrapment Col, Elektra Laksmy. 8a corsa: Fan Idole Laksmy, Felce Florida, Fox Muttley.