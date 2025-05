La Moroni cerca la doppietta al “Passatore” numero 50

Compie 50 anni la 100 km del Passatore, che scatterà come da tradizione oggi alle 15 dal Duomo di Firenze e arriverà in piazza del Popolo a Faenza. La gara per “eccellenza” della categoria Ultramaratone vedrà al via 3.586 partecipanti (1.568 esordienti e 38 stranieri) e ha tra i favoriti, al maschile, il bolognese David Colgan (Castenaso Celtic Druid), secondo l’anno scorso (in 7h26’26” dietro di oltre 8’ a Massimo Giacopuzzi). Occhio anche al capoverdiano Manuel Duarte Oliveira (6° al ‘Passatore’ 2024 e vincitore della Boa Vista Ultra Marathon 2023) e al romagnolo targato Liferunner Luigi Pecora (quattro presenze consecutive alla Cento dal 2016 al 2019 e 7° lo scorso anno).

Il vincitore della 50 km “Aspettando il Passatore”, Matteo Lucchese (Bergamo Stars) è tra gli iscritti ma molto probabilmente non prenderà parte alla gara per problemi fisici.

Tra le donne (704 partenti) la riminese (Atletica Nord) Federica Moroni cercherà di difendere la corona dopo il successo del 2024 (crono finale di di 7h53’02”), ma avrà come insidiosissime rivali la statunitense Camille Herron e Ilaria Bergaglio (recentemente argento alla 6 Ore di Pistoia).

A curare l’organizzazione sarà, come sempre, l’ormai scafatissima associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. E direttore di gara, confermato dopo il 2024, il dodici volte vincitore della gara Giorgio Calcaterra.

Le società iscritte più numerose sono la romana Lbm Sport Team e la Leopodistica Faenza. Questa edizione del 2025 è particolarmente attesa non solo per la ricorrenza del cinquantennale, ma anche per cancellare il brutto ricordo legato al 2024, quando in strada la gara venne vinta dal sorprendente Federico Furiani (Fitness Perugia), trovato positivo ai controlli antidoping proprio a Faenza. Furiani, che in 7h10’58” aveva rifilato 7’ a Giacopuzzi, risultò positivo alle sostanze metaboliti testosterone non endogeno, boldenone e suoi metaboliti non endogeni. Per questo il successo gli fu tolto e qualche mese fa l’atleta umbro ha patteggiato una squalifica di cinque anni, fino al 25 maggio 2029.