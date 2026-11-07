La Maratona di Ravenna appuntamento dell’anno

Grandi numeri per la 27ª Maratona di Ravenna Città d’Arte che, sotto l’egida dei Ravenna Runners Club, si conferma probabilmente l’appuntamento per eccellenza nel calendario podistico romagnolo. Domani, alle 9.15, sono previste dal Pala De André sia la partenza della maratona che della Consar Ravenna Half Marathon. A seguire prenderà il via Correndo senza Frontiere, il percorso di 3,2 km riservato alle persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale; alle 10.15 toccherà alla Martini Good Morning Ravenna 10K, aperta a tutti (competitivi e non).