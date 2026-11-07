La Maratona di Ravenna appuntamento dell’anno

Grandi numeri per la 27ª Maratona di Ravenna Città d’Arte che, sotto l’egida dei Ravenna Runners Club, si conferma probabilmente l’appuntamento per eccellenza nel calendario podistico romagnolo. Domani, alle 9.15, sono previste dal Pala De André sia la partenza della maratona che della Consar Ravenna Half Marathon. A seguire prenderà il via Correndo senza Frontiere, il percorso di 3,2 km riservato alle persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale; alle 10.15 toccherà alla Martini Good Morning Ravenna 10K, aperta a tutti (competitivi e non).

Numeri, numeri, numeri

Migliaia i partecipanti attesi da 50 nazioni: 6.575 iscritti totali, 2.380 gli atleti della maratona e 4.195 quelli della mezza. La Martini Good Morning Ravenna ha superato quota 7.784 partecipanti e si avvicina al tutto esaurito, così come la Dogs&Run (oggi alle 12). Alla Eni Ravenna Family Run (oggi dalle 10.15, camminata di 2km) sono già iscritti 2.338 giovani delle scuole. La maratona (arrivo in via Roma) si correrà alla scoperta dei luoghi simbolo di Ravenna, in un percorso che unisce sport, storia e arte. Un tracciato interamente pianeggiante nella città dei mosaici, tra le meraviglie bizantine. Dopo i primi 18 km i due itinerari si separeranno: la maratona proseguirà verso Classe e in direzione di Punta Marina Terme, mentre la mezza si dirigerà verso via Roma. Il percorso della maratona (valida anche per i Tricolori Master) toccherà tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Tra gli uomini sui 42,195 chilometri punta a vincere l’eritreo Mogos Shumay, che vanta un personale di 2h07’10” siglato nel 2021, ma dovrà vedersela con un gruppo di avversari guidato dal keniano Caleb Alhamis (2h10’29” quest’anno). Al femminile in gara due azzurre dell’ultramaratona, Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) e Denise Tappatà (SF45, Sef Stamura Ancona). Nella Consar Ravenna Half Marathon partono da favoriti Enos Kales (1h00’17”) e Nyaboke Nyabochoa (1h11’42”), entrambi del Kenya.

Memorial Zani a Granarolo