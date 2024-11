La Maratona di Ravenna Città d’Arte e le gare di contorno hanno fatto il pieno: nel week-end più di 14.000 podisti sulle strade cittadine

L’edizione numero 25 della Maratona di Ravenna-Città d’arte in programma da venerdì a domenica con gare ed eventi si preannuncia un evento dai grandi numeri. La città sarà invasa dai podisti che toccheranno i monumenti e i luoghi più belli di Ravenna. Sono già 4.000 gli iscritti alle competitive (sulle distanze della maratona e della mezza maratona), addirittura 7.000 nella 10 chilometri. Presenze alle quali si aggiungeranno quelle degli iscritti alla Family run, alla Dogs & Run e alla “Correndo senza frontiere”. Numeri che, uniti, già oggi superano le 14.000 presenze totali che si registrarono nel 2023.

Non mancheranno i top runner nelle gare competitive, ma purtroppo tra questi non ci saranno i big italiani.

La kermesse si aprirà venerdì alle 10.30 con l’apertura dell’Expo Marathon Village al Pala de André.

Sabato alle 10.15 partenza della Family Run e a seguire della Dogs & Run, maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica alle 9,15 partenza della 42 km e della 21 km, a seguire partirà la “Correndo senza frontiere” e poi la gara più partecipata, la camminata di 10 chilometri alla quale come ogni anno si sono iscritti tantissimi ravennati. Per tutti arrivo in via Di Roma. Anche quest’anno sarà una grandissima festa per tutta la città.