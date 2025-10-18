La carica dei 3.000 per il Giro dei Tre Monti

Domani all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari (ore 9) è il gran giorno della 56a edizione del Giro dei Tre Monti, da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico regionale. Sul percorso collinare di 15,3 chilometri gli organizzatori dell’Atletica Imola Sacmi Avis si attendono oltre 3.000 partecipanti, fra gara competitiva (500 pre-iscritti), camminate (15,3 e 5 km) e 32° Gp “Promesse di Romagna”, quest’ultimo riservato ai più piccoli (oggi dalle 15.30 sempre all’Autodromo). Lunga la lista degli atleti da seguire e in grado di lottare per il successo finale, anche se al maschile il favorito sembra il campione in carica Luis Matteo Ricciardi della Dinamo Running (M’Barek Ourras può impensierirlo) e al femminile la padrona di casa (Atletica Imola) Federica Cicognani (Giulia Cordazzo la principale alternativa). Pericolosi Marco Zanni, Mohamed Traibi, Marco Ercoli, Riccardo Gaddoni ed Elia Generale e, tra le donne, Demetra Tarozzi, Celeste Ferrini, Alice Cuscini e Giovanna Ricotta. Da sottolineare le ben 14 categorie e i 165 premiati previsti, con incoronazione dei primi tre addirittura sul podio utilizzato solitamente per il Gran Premio di Formula 1.