La Biancoverde è tornata e vuole restare in “paradiso”

Obiettivo final eight. E’ una Biancoverde che guarda con fiducia al debutto in campionato di sabato prossimo al Pala Panini di Modena, quella che ieri ha effettuato al Centro Tecnico di via Ercolani l’ultimissima prova generale.

La formazione imolese, tornata nella massima serie dopo solo un anno di purgatorio, ha le idee chiare sul da farsi: «Le ragazze stanno bene – esordisce l’allenatore Giacomo Zuffa, guida tecnica del gruppo assieme ad Eleonora Gatti – e andiamo a Modena con fiducia. La prova generale, dove le atlete svolgono gli esercizi con gli stessi tempi e coefficienti di difficoltà della gara e i voti vengono loro assegnati da un giudice federale esterno, ci ha confortato. Sappiamo che ci sono almeno sei squadre inarrivabili o quasi, specie grazie al prestito estero, ma con le altre possiamo giocarcela senza problemi. Siamo in dodici, otto vanno alle finali, tre retrocedono e una sola resta ferma quindi, in sostanza, per mantenere la categoria bisogna qualificarsi per le Final Eight di Bergamo».