Pattinaggio, Matteo Guarise e l’Olimpiade dei rimpianti: “Se non vai per vincere è meglio lasciare il passo”

Ci sono atleti che inseguono le Olimpiadi. E poi ci sono atleti che, alle Olimpiadi, vogliono arrivarci con grandi obiettivi. Con il fuoco ancora acceso e lo sguardo di chi sa di potersela giocare fino in fondo.
Matteo Guarise è uno di questi. La sua storia non inizia sul ghiaccio, ma su ruote sottili che fischiano sulla pista del pattinodromo di via Lagomaggio, a Rimini. È lì che a 4 anni calza i suoi primi pattini. Ed è lì che inizia una storia che lo porta a vincere tre campionati del Mondo a livello juniores e uno a livello seniores, sempre con la stessa partner: Sara Venerucci. Poi, terminate le scuole superiori, la chiamata di una famosa agenzia di moda e il trasferimento a Milano. Un anno a lavorare e a sfilare per i più grandi marchi. Fino a quando un giornalista, Filippo Ferrari, non gli propone di calzare nuovamente i pattini, passando dal rumore secco delle ruote al silenzio tagliente delle lame sul ghiaccio.
Per il riminese è amore a prima vista. Trova subito il giusto feeling con la nuova disciplina. Nel corso degli anni cambia due partner, diventa campione d’Europa, attraversa tre Olimpiadi, cadendo e rialzandosi. E quando all’orizzonte compare Milano-Cortina, la “sua” Olimpiade, quella di casa, fa la scelta più difficile: non esserci, piuttosto che esserci a metà. Perché in certe occasioni non vai a partecipare e basta, vai per lasciare un segno.