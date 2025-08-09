L’Italposa sfida il super Bollate col sogno del settimo scudetto

Caccia allo scudetto. Contro tutto e contro tutti. Per l’Italposa scatta oggi pomeriggio una vera missione impossibile: battere le campionesse in carica del Bollate, super favorite del campionato.

Scaramanzia e tabù

Forlì ci prova, forte del fatto che gli ultimi tre titoli tricolori sono arrivati tutti negli anni dispari (2017, 2021 e 2023). Fin qui i numeri su cui “contare”, ma la squadra romagnola deve anche fronteggiare una squadra fin qui dominante (32-4 il bilancio in regular season, a cui aggiungere il 3-0 al Saronno in semifinale). Come se non bastasse, i quattro confronti diretti giocati fin qui hanno visto l’Italposa in grande difficoltà contro il monte italiano delle lombarde, tanto da riuscire a segnare un solo punto in quattro partite (2-0 e 5-0 a Bollate, 1-6 e 0-10 al Buscherini).

Niente da perdere

Insomma, non sarà semplice, ma il presidentissimo Giovanni Bombacci ci vuole credere, soprattutto dopo aver conquistato una finale un po’ inaspettata. «Quest’anno si presentava abbastanza difficile per noi: abbiamo iniziato in salita, con un allenatore nuovo, ma come sempre puntavamo ai play-off, Ci siamo arrivati bene e in crescendo, manca la ciliegina». Per conquistarsela bisognerà battere una vera corazzata: come potrebbe riuscirci l’Italposa? «Bollate ha un attacco molto forte, con cinque-sei giocatrici oltre i 400 di media, e soprattutto ha azzeccato in pieno la scelta del monte tutto italiano. Come potremmo metterle in difficoltà? Dovremo “aggredirle” e cercare di metterle sotto: finora non sono state quasi mai in svantaggio ed è tutto da vedere come potrebbero reagire sotto pressione».

Problemino Usa

Una difficoltà in più sarà il riacutizzarsi di un guaio fisico alla gamba per la lanciatrice americana Weixlmann, in forte dubbio. Non dovesse farcela, dopo gara1 di Cacciamani contro Bigatton, sarebbero Comar e Lacatena a lanciare in gara2 contro Nicolini (con Cecchetti pronta a rilevare entrambe le compagne).

Vetrina Rai