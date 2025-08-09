L’Italposa sfida il super Bollate col sogno del settimo scudetto

Insomma, non sarà semplice, ma il presidentissimo Giovanni Bombacci ci vuole credere, soprattutto dopo aver conquistato una finale un po’ inaspettata. «Quest’anno si presentava abbastanza difficile per noi: abbiamo iniziato in salita, con un allenatore nuovo, ma come sempre puntavamo ai play-off, Ci siamo arrivati bene e in crescendo, manca la ciliegina».Per conquistarsela bisognerà battere una vera corazzata: come potrebbe riuscirci l’Italposa? «Bollate ha un attacco molto forte, con cinque-sei giocatrici oltre i 400 di media, e soprattutto ha azzeccato in pieno la scelta del monte tutto italiano. Come potremmo metterle in difficoltà? Dovremo “aggredirle” e cercare di metterle sotto: finora non sono state quasi mai in svantaggio ed è tutto da vedere come potrebbero reagire sotto pressione».