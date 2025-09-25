L’Ironman torna a Cervia il 19-20 settembre 2026: aperte le iscrizioni

Oggi, giovedì 25 settembre si apre la fase di regular registration per Ironman Italy Emilia-Romagna, Ironman 70.3 Emilia-Romagna e 5150 a Cervia (19-20 Settembre 2026). “L’annata 2025 di Ironman in Italia è stata davvero spettacolare. Nello scorso weekend di Cervia abbiamo accolto quasi settemila partecipanti, con tantissimi spettatori che hanno creato un’atmosfera unica in tutta la città. È stata una vera festa di sport, passione e comunità, che di certo non dimenticheremo facilmente,” ha commentato Agustí Pérez, Senior Regional Director South Emea Ironman.

“Inoltre, la prima volta di Experience Oman Ironman Pro Series a Jesolo ha richiesto grande impegno ed energia, ma ha portato le immagini della laguna in tutto il mondo grazie al live streaming. In vista della stagione 2026 abbiamo annunciato una nuova gara che sta già facendo sognare gli atleti e venduto un totale di 1000 iscrizioni nelle prime 48 ore di priority registration,” ha aggiunto Pérez.

Le iscrizioni per le edizioni 2026 di Ironman Italy Emilia-Romagna, Ironman 70.3 Emilia-Romagna e 5150 a Cervia e per Ironman 70.3 Alghero sono aperte dalle ore 14 di oggi, sul sito ufficiale ironman.com.