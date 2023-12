L’Imolanuoto risponde presente alla coppa Brema

l’Imolanuoto non tradisce mai. Anche quando deve fare i conti con qualche problema fisico dei suoi atleti, la formazione imolese riesce ad essere protagonista. Dieci giorni dopo aver riportato sul podio europeo un suo portacolori in una gara individuale, Simone Cerasuolo, argento nei 50 rana agli europei in corta di Otopeni, la squadra imolese guidata da Cesare Casella ha ottenuto due risultati prestigiosi nella fase nazionale della coppa Brema che non ha vissuto la consueta finale ma ha visto le varie squadre affrontarsi a distanza nelle varie fasi regionali. l’Imolanuoto, che ha dovuto fare i conti con le condizioni non buone di alcuni dei suoi punti di forza, tra problemi di carattere muscolare e qualche malattia di stagione, ha chiuso sul terzo gradino del podio in campo femminile, totalizzando 12549 punti e chiudendo alle spalle dell’Aniene e dell’Insport. Si tratta di un risultato molto prestigioso che pone gli imolesi sul podio a livello nazionale, mentre in campo maschile la squadra imolese ha chiuso al primo posto della serie A2 con il punteggio di 11906. Sommando i punti delle due categorie l’Imolanuoto si insedia al quarto posto della classifica assoluta nazionale. Gli atleti di punta del gruppo imolese saranno nelle prime due settimane di gennaio (dal 3 al 17) a Tenerife a svolgere uno stage di preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali e nazionali. Dal 10 al 18 febbraio, infatti, sono in programma i Mondiali di Doha (Qatar) a cui sono già certi di partecipare Simone Cerasuolo e Anita Bottazzo ma non è escluso che Arianna Castiglioni o Martina Carraro possano essere aggiunte alle convocate per la rassegna iridata. Dal 5 al 9 marzo, invece, sono in programma a Riccione i Campionati Italiani che qualificano per i Giochi Olimpici e per i Campionati Europei di Belgrado a giugno.