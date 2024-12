L’avventura azzurra di Rossi prosegue con un nuovo partner

Tanta Romagna nell’organico della Nazionale azzurra di beach volley che sta prendendo forma sotto la guida di Paolo Nicolai, nuovo coach degli azzurri (da ieri è in campo a Doha per l’ultimo torneo della carriera, le Finals del World Tour). E’ dei giorni scorsi la notizia che Matteo Galli, riminese, reduce da quattro anni di lavoro con la nazionale Ceca alla corte di Andrea Tomatis (un titolo mondiale conquistato con Perusic e Schweiner), farà parte dello staff tecnico degli azzurri.

In campo, invece, tornerà nel progetto federale il cesenaticense Enrico Rossi che ha disputato i Giochi Olimpici a Tokyo in coppia con Adrian Carambula, non è però riuscito a qualificarsi per Parigi in coppia con Daniele Lupo e ripartirà in azzurro in coppia con Marco Viscovich, uno dei giovani talenti del vivaio italiano.

Rossi in questa stagione ha disputato qualche torneo del campionato italiano con l’argentino Azaad e con il compagno di una vita, Marco Caminati con cui ha condiviso anche un’esperienza internazionale, a Balikesir in Turchia dove è arrivato un secondo posto.

Irrinunciabile la proposta di Nicolai che lo ha affiancato al 23enne mestrino Marco Viscovich che a sua volta ha chiuso la settimana scorsa la sua esperienza con Gianluca Dal Corso che quest’anno ha portato un secondo posto al campionato italiano, due vittorie nei Futures italiani di Cervia e Rossano Calabro e da ultimo un quarto posto Challenge di Haikou in Cina.

La coppia azzurra inizierà ad allenarsi sulla sabbia di Pescara dove saranno di stanza le due coppie della nazionale italiana di beach volley.