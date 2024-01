Kiteboarding, la sfida sulle onde di Lorenzo Boschetti: “Sogno le Olimpiadi di Parigi”

Buone virate e vento a favore conducono Lorenzo Boschetti da Cesenatico alla conquista della propria “Itaca”. Militare e kiter di professione nella classe Formula Kite del Gruppo Sportivo velico della Marina Militare, sarà chiamato nei primi mesi dell'anno nuovo alla conquista di un sogno chiamato Olimpiadi Parigi 2024. Uno sport, quello del kiteboarding, che esordirà come disciplina olimpica alla prossima edizione delle Olimpiadi, approvata dal CIO nel 2021. Una vera e propria “poltrona per due”, visto che da regolamento, nel Formula Kite, potranno rappresentare la propria nazione alla manifestazione dei Cinque Cerchi solamente un ragazzo e una ragazza per stato. Per Lorenzo Boschetti si accende la sfida con Riccardo Pianosi.