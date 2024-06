Karate, doppio oro per Christian Livi a Montecatini

Il piccolo Christian Livi (8 anni) tesserato presso la Aks Rimini, allenato dal Maestro Ludovico Ciccarelli presso la PalmaGym di Miramare, ha conseguito un doppio grande risultato. Livi ha dimostrato il suo talento in occasione dei campionati nazionali di karate di domenica scorsa a Montecatini, organizzati dalla Fesik, federazione sportiva italiana Karate. Christian si è infatti classificato al primo posto sia nella competizione di kata (tecnica) che in quella di kumite (combattimento). Un grande e risonante traguardo che porta in risalto le doti di questo promettente atleta per la gioia e soddisfazione dei tecnici e della famiglia.