Judo, Polisportiva Riccione: Cecilia Nassauto e Achille Mina vincono a Senigallia

Si è appena conclusa la super settimana di Judoka Riccionese di Polisportiva Riccione e dei suoi migliori atleti agonisti.

Bruno Karamba Badiane, atleta 19enne di origini senegalesi, è volato nella sua Dakar dopo 2 anni di allenamenti italiani per il suo esordio in campo internazionale, convocato dalla federazione senegalese: Badiane ha raggiunto per ben due volte il podio conquistando in entrambi i casi il gradino più basso, prima fra gli under 21 e poi fra i senior.

Sofia Longo è volata in Grecia, esattamente nella città di Salonicco l’antica Macedonia terra di conquista del mitico Alessandro Magno. Sofia, con due incontri vinti e 2 persi, ha conquistato un ottimo settimo posto nella nuova categoria di peso a 44 kg.

Infine, i più giovani guidati dal tecnico/presidente Luca Nassuato sono andati al Trofeo Spiagge di Velluto di Senigallia, conquistando 2 primi posti con Cecilia Nassuato e Achille Mina, 1 terzo posto con Xavier Badiane e un quinto posto con Alessandro Nassuato.

“L’impegno profuso da tutte le anime del club è stato eccezionale. È stato difficile dividersi in tre e seguire a distanza Bruno in quella era l’occasione della vita per farsi notare ed entrare nel circuito di qualificazione olimpica africana” dichiara il presidente Luca Nassuato.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro di tutti i ragazzi. Ognuno secondo il proprio livello ha dato il massimo. Sono molto felice per Bruno che ha raggiunto un risultato eccezionale. In ogni caso tutti questi ragazzi, compresi Bruno e Sofia, hanno ancora enormi margini di crescita e siamo sicuri che riusciremo a seguirli nei loro sogni” racconta il Dt al ritorno dalla Grecia.