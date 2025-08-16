Italposa, assalto al settimo scudetto

Marta Gasparotto, nuova primatista dei fuoricampo in A1 con 54 foto Blaco
Caccia allo scudetto. L’Italposa ci crede più che mai e oggi tornerà in campo a Ospiate di Bollate per provare a realizzare una vera e propria impresa contro la corazzata lombarda, strafavorita della vigilia. Già, della vigilia, perchè le due partite del Buscherini hanno dimostrato che la realtà è ben diversa. Le Italian Softball Series infatti sono più incerte ed equilibrate che mai: gara3 è in programma alle 18.15, mentre gara4 andrà in scena alle 21. In caso di 2-2, l’eventuale e decisiva gara5 si giocherebbe domattina alle 11. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre).

Crederci sempre, mollare mai

Dopo la sconfitta in gara1, di misura e con mille rimpianti, Forlì si è riscattata con gli interessi in gara2, trascinata dai fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto, diventata la primatista assoluta a livello di homer nella storia della Serie A1 con 54. In casa Italposa quindi l’autostima è risalita al top e la voglia di tornare a vincere contro tutto e contro tutti è più forte che mai. «La squadra è in forma e pronta per affrontare gara3 - dice il managaer Donny Hale - Tutte le nostre ragazze sono a disposizione per scendere in campo, inclusa Aisha Weixlmann, pur alle prese ancora con qualche problema fisico che stiamo valutando di giorno in giorno». L’unica certezza è quindi rappresentata da Ilaria Cacciamani, lanciatrice partente di gara3. Nel quarto incontro possibile una staffetta come accaduto la scorsa settimana, con una tra Veronica Comar e Alexia Lacatena pronta ad aprire la sfida e il resto del bullpen pronto ad entrare in partita, inclusa la stessa Weixlmann, il cui utilizzo è stato importante seppur limitato.

L’obiettivo, minare le certezze e mettere pressione al Bollate, è stato centrato brillantemente, ora non resta che provare a sfruttare la grande occasione. In fondo gli ultimi scudetti Forlì li ha sempre vinti negli anni dispari (2017, 2021, 2023). Perchè non crederci anche stavolta?

