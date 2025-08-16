Italposa, assalto al settimo scudetto

Caccia allo scudetto. L’Italposa ci crede più che mai e oggi tornerà in campo a Ospiate di Bollate per provare a realizzare una vera e propria impresa contro la corazzata lombarda, strafavorita della vigilia. Già, della vigilia, perchè le due partite del Buscherini hanno dimostrato che la realtà è ben diversa. Le Italian Softball Series infatti sono più incerte ed equilibrate che mai: gara3 è in programma alle 18.15, mentre gara4 andrà in scena alle 21. In caso di 2-2, l’eventuale e decisiva gara5 si giocherebbe domattina alle 11. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre).