Italposa, assalto al settimo scudetto

Caccia allo scudetto. L’Italposa ci crede più che mai e oggi tornerà in campo a Ospiate di Bollate per provare a realizzare una vera e propria impresa contro la corazzata lombarda, strafavorita della vigilia. Già, della vigilia, perchè le due partite del Buscherini hanno dimostrato che la realtà è ben diversa. Le Italian Softball Series infatti sono più incerte ed equilibrate che mai: gara3 è in programma alle 18.15, mentre gara4 andrà in scena alle 21. In caso di 2-2, l’eventuale e decisiva gara5 si giocherebbe domattina alle 11. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre).

Dopo la sconfitta in gara1, di misura e con mille rimpianti, Forlì si è riscattata con gli interessi in gara2, trascinata dai fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto, diventata la primatista assoluta a livello di homer nella storia della Serie A1 con 54. In casa Italposa quindi l’autostima è risalita al top e la voglia di tornare a vincere contro tutto e contro tutti è più forte che mai. «La squadra è in forma e pronta per affrontare gara3 - dice il managaer Donny Hale - Tutte le nostre ragazze sono a disposizione per scendere in campo, inclusa Aisha Weixlmann, pur alle prese ancora con qualche problema fisico che stiamo valutando di giorno in giorno». L’unica certezza è quindi rappresentata da Ilaria Cacciamani, lanciatrice partente di gara3. Nel quarto incontro possibile una staffetta come accaduto la scorsa settimana, con una tra Veronica Comar e Alexia Lacatena pronta ad aprire la sfida e il resto del bullpen pronto ad entrare in partita, inclusa la stessa Weixlmann, il cui utilizzo è stato importante seppur limitato.

L’obiettivo, minare le certezze e mettere pressione al Bollate, è stato centrato brillantemente, ora non resta che provare a sfruttare la grande occasione. In fondo gli ultimi scudetti Forlì li ha sempre vinti negli anni dispari (2017, 2021, 2023). Perchè non crederci anche stavolta?