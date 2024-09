Ippica, un Europeo mai così equilibrato con possibile mezzanotte di fuoco

Mai, nel Campionato Europeo del terzo millennio, la bella di mezzanotte (anzi, forse dopo) è stata molto probabile, quasi certa. Perché in questa edizione non sempre proprio esserci il cavallo capace di chiudere il conto in sole due prove come fece Vernissage Grif che questa sera in contemporanea sarà impegnato a New York con Alessandro Gocciadoro e diretta sul maxischermo del Savio attorno alle 21.

Click, Denver e Capital

Un Gocciadoro però quasi ubiquo, perché cinque dei dodici cavalli in lizza al Savio sono allenati da lui. La novità Click Bait, ad esempio, dopo la brillante prova pubblica sostenuta su questa pista dovrebbe essere il soggetto da battere nel primo heat, ma i compagni di allenamento Denver Giò e Dali Prav sono letteralmente volanti e un loro acuto non sorprenderebbe, così come un lancio super di Akela Pal Ferm dal numero sei spariglierebbe tutte le carte in tavola. Click Bait è tutto da scoprire. Denver Giò invece è da tempo una certezza.

Nel secondo heat, con i numeri invertiti, il pronostico non può che andare a Capital Ferm, cavallo di indubbia classe e con posizione perfetta per indirizzare subito la corsa. Da valutare Heart of Steel, altro inviato del team Gocciadoro, mentre Chance au Chef con l’uno ha una possibilità concreta al pari di Diamond Truppo a schema lottato. Attenzione tattica a Vesna, che sarà protagonista certa della fase iniziale e correrebbe al traino, quindi potrebbe approfittarne l’ennesimo inviato del team Gocciadoro, Heart of Steel. Corsa in salita per quelli della seconda fila, ma in questo senso la disputa del primo heat potrebbe dire qualcosa di significativo.

In conclusione, dovendo fare un solo nome diciamo Capital Mail, a ridosso Click Bait e Denver Giò, da non escludere a priori Dali Prav e Chance Ek. Insomma, quasi la metà dei partecipanti. Se non è incertezza questa.

I nostri favoriti

Prima corsa: Djokovic Grif, Daphne Wise L, Donrodrigo. Seconda: Galileo Grif, Giulia Play, Guenda Sm. Terza: Bayard Ok, Jeoffrey, Caracas Spav. Quarta: Eureka di Cecco, Evita Trio. Elisabeth Rek.Quinta: Click Bait, Denver Gio, Dali Prav. Sesta: Atik Dl, Cristopher Jet, Dearrouge. Settima: Buffon Jet, Daddy Pi, Kaptah. Ottava: Capital Mail, Chance Ek, Heart of Steel. Nona: Falco dell’Est, Face Time Dvs, Fotofinish Giovi. Decima: Elton Jet, Ek del Ronco, Excelsior.