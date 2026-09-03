Ippica, sabato torna l’Europeo a Cesena: madrine Laura Chiatti e Mariana Rodriguez

Alla conferenza stampa di presentazione anche il sindaco Enzo Lattuca : “Per noi l’Europeo all’ippodromo del Savio è storia, è presente, è geografia perché colloca Cesena al centro del panorama ippico internazionale. Quelle di trotto, grazie anche alla cornice così bella e accogliente per le famiglie, sono serate di incontro molto divertenti, che alternano picchi di adrenalina a momenti di svago e di chiacchiere”.

Alle 21 solenne alzabandiera con picchetto d’onore degli Allievi dell’Accademia Militare di Modena sulle note di Fratelli d’Italia interpretato dal baritono romagnolo Raffaello Bellavista. Mentre sfilano i cavalli partecipanti alla competizione. Il tempo di completare l’allineamento e partirà la prima prova della 92° edizione della corsa simbolo della Romagna che trotta.

E poi via in un susseguirsi di emozioni, corse, musica e animazioni, con lo swing di JJ Vianello, le interviste alle bellissime madrine Laura Chiatti e Mariana Rodriguez, il trenino per le scuderie, il battesimo della sella per i più piccoli, stand espositivi di cimeli storici del trotto, il gelato e i formaggi della Centrale del Latte di Cesena e il poligono di tiro alla pistola laser allestito da Cesena Triathlon.

Alle 22.30 la seconda prova, che nelle speranze di tutti non dovrà chiudere i conti con lo stesso vincitore della prima, ma fare da preludio e trailer alla “bella di mezzanotte” che sancirà il cavallo che entra nella storia. Grande incertezza in pista fra cavalli indigeni con punta di diamante il favorito Dany Capar con alle redini il numero uno italiano Antonio Di Nardo, lo svedese giramondo Global Agreement condotto in corsa dalla leggenda scandinava Jorma Kontio, ed un americano già vincitore a Cesena dell’Europeo 2024 Click Bait, scuderia olandese che schiera anche Dolce Viky con ottime chance nella seconda prova e la guida sicura di Manuel Pistone.

Molto probabilmente i due finalisti della notte usciranno da questo poker d’assi. Bella di mezzanotte e fuochi d’artificio come da tradizione che avranno un intermezzo di dolce ricordo per il Campionissimo di sempre, la leggenda Varenne scomparso da pochi giorni.

Il “suo” team storico formato dal trainer finlandese Jori Turja, dallo storico driver Giampaolo Minnucci e dal driver finlandese Jorma Kontio salirà sul palco e renderà omaggio alla fantastica epopea del Capitano che tutti insieme hanno contribuito a creare, sarà l’occasione per il pubblico di Cesena per ricordare lo straordinario tributo d’affetto che oltre ventimila presenti diedero al Campione nel giorno del suo saluto nel Campionato Europeo del 2002.