Ippica, sabato torna l’Europeo a Cesena: madrine Laura Chiatti e Mariana Rodriguez

Si conclude sabato come da tradizione la stagione 2026 dell’ippodromo di Cesena con un’edizione del Campionato Europeo di trotto Orogel che vuole soddisfare tutti gli appassionati, il pubblico occasionale e chi si affaccerà per la prima volta ai cancelli del Savio.
Si comincia, con l’apertura dei cancelli alle 18 per poter permettere la visione in diretta sul maxi-schermo o sugli oltre cento monitor disseminati nella struttura della partita di serie A Inter-Napoli. Dalle 18.50 Federica Mosconi introdurrà l’animazione musicale di JJ Vianello e i suoi “Intoccabili”.
Alla conferenza stampa di presentazione anche il sindaco Enzo Lattuca: “Per noi l’Europeo all’ippodromo del Savio è storia, è presente, è geografia perché colloca Cesena al centro del panorama ippico internazionale. Quelle di trotto, grazie anche alla cornice così bella e accogliente per le famiglie, sono serate di incontro molto divertenti, che alternano picchi di adrenalina a momenti di svago e di chiacchiere”.
La prima corsa partirà alle 19.30 ma solo un’ora dopo si entrerà nel vivo del Campionato con la presentazione dei drivers partecipanti che saranno accompagnati davanti al pubblico dei mini-atleti di Elephas Sport Cesena.