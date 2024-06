Ippica, l’ippodromo di Cesena riparte il 21 giugno con una nuova illuminazione e l’area premiazione vicina al pubblico - VIDEO GALLERY

Venerdì 21 giugno 2024 sancirà l’apertura della nuova stagione all’ippodromo del Savio per il primo dei 28 appuntamenti in notturna. Gli appuntamenti classici in programma iniziano sabato 6 luglio con il Gran Premio Riccardo Grassi, prova riservata agli anziani di 5 anni e oltre che mette a confronto il gotha del panorama velocistico nazionale e da sempre funge da test per sondare le ambizioni in vista dell’appuntamento più importante dell’intera stagione estiva continentale, il Campionato Europeo Orogel del 7 settembre. La storica competizione simbolo della pista di Cesena, anche quest’anno inserito nell’ UET élite Circuit 2024, è il challenge che funge da trait d’union tra le competizioni primaverili in programma nei paesi scandinavi, il Lotteria di Agnano ed i tradizionali appuntamenti di fine estate fissati tra Francia e Italia, sarà anche tappa del “Palio delle Regioni 2024 – 2025”.

Quattro anni di vertice attesi il 17 agosto al Gran Premio Città di Cesena, doppio chilometro dal prestigioso Albo d’Oro che esaminerà severamente i candidati al Gran Premio Continentale di Bologna, mentre sabato 10 agosto i tre anni saranno i protagonisti del Premio Augusto Calzolari, miglio che spesso ha rivelato campioni in erba confermandone doti sino ad allora solo accennate proiettandoli nell’Olimpo della generazione, Nesta Effe è stato l’esempio più mirabile assieme a Ghiaccio del Nord. Cesena ed il suo impianto daranno vita ad un inedito appuntamento con i 4 lunedì’ di agosto, dedicando il 5, 12 e 19 alla scommessa regina dell’ippica tricolore la tris, quarté e quinté perpetuando un connubio all’insegna dello spettacolo che tanto appeal riscuote tra i frequentatori. I califfi delle redini lunghe sono attesi al Tomaso Grassi Award Superfrustino 2024, trofeo dal respiro internazionale vinto dai migliori driver mondiale che prevede le 4 semifinali nei martedì 16, 23 e 30 luglio e 6 agosto, con 10 guidatori impegnati in cinque prove programmate con una nuova e rivoluzionaria formula dalle quali sortiranno i finalisti del 27 agosto scelti tra i vincitori delle rispettive manche ed i due migliori secondi classificati delle stesse che andranno ad aggiungersi ad una wild card e ad Antonio di Nardo, Alessandro Gocciadoro e Roberto Vecchione, ovvero i primi tre della classifica nazionale al 31 dicembre 2023.

Lo sport romagnolo non dimentica i suoi campioni ascesi ai vertici delle rispettive specialità e prematuramente scomparsi, tra questi Roberto Andreghetti, ravennate trapiantato sulle colline cesenati che ha portato la sua classe sugli ippodromi di tutto il mondo. Campione del Mondo e vincitore di oltre 130 prove classiche al quale è dedicato un Challenge che farà tappa al Savio nelle serate del 6 luglio, 17 agosto e immancabilmente del 7 settembre per poi chiudersi a Bologna a dicembre ed eleggerne il vincitore, non prima di essere passato a Torino e Roma. I gentlemen italiani trovano in Cesena e nell’ippodromo del Savio la loro casa d’elezione, correndo da assoluti protagonisti le tre prove del Campionato Italiano di categorie e la sfida abbinata al Trofeo delle Regioni del 29 giugno che si aggiungono alle due serate loro dedicate: la prima il 13 luglio, la seconda il 6 settembre, ma soprattutto dando vita al Trofeo Annamaria Grassi, kermesse la cui disputa è prevista sabato 24 agosto, con la partecipazione dei migliori esponenti della categoria. Dulcis in fundo i puledri, la risorsa del futuro ed i beniamini degli appassionati, che forniranno il loro atteso debutto martedì 2 luglio in due prove divise per genere e che dopo, due mesi di sfide, sono attesi al Criterium Romagnolo del 7 settembre.

Nuova illuminazione

L’ippodromo alza il sipario per l’inizio della stagione 2024 davvero sotto una nuova luce, da pochi giorni infatti si è concluso il cantiere per il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione della pista da trotto che fornirà all’ultracentenario impianto cesenate, un’allure assolutamente contemporanea. I lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della pista del trotto dell’Ippodromo del Savio sono stati aggiudicati a settembre 2023 quando, dopo che gli uffici della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio hanno proceduto alla pubblicazione sul profilo del committente dell’Avviso di Indagine di Mercato con lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, l’appalto, dell’ammontare complessivo di 1.386.215,70 euro, a fronte di un quadro economico complessivo di 2.150.000 euro comprendente Iva e spese tecniche e di un trasferimento da Hippogroup Cesenate S.p.A. di 600.000 euro, è stato assegnato alla ditta C. M. Impianti Srl di Melfi (Potenza).

Il nuovo impianto garantirà maggiore sicurezza da un punto di vista impiantistico e sismico, i nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED (marca Zumtobel modelli Champion e Altis), sono caratterizzati da altissima efficienza luminosa (oltre 110lm/W) tali da ridurre la potenza necessaria per l'illuminazione a circa 130kW dagli oltre 400kW di partenza, pur mantenendo eccellenti livelli di illuminamento lungo tutta la pista, in modo da rientrare nella fascia alta richiesta dal regolamento MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forste), che è il riferimento per le strutture che accolgono corse ippiche.

I 31 nuovi pali, forniti dalla ditta CML Pali, sono realizzati in acciaio ed installati secondo la normativa sismica aggiornata e dotati di sistema LPS (Lightning Protection System) per la protezione contro le scariche atmosferiche da fulminazione.

Il sistema è interamente gestibile dalla cabina di regia, permettendo agli operatori l'accensione e spegnimento da remoto, la parzializzazione dell'intensità luminosa nei momenti di pausa dalle corse e la messa in opera di scenografie con effetti che renderanno ancora più spettacolare lo show delle corse al trotto con i momenti più avvincenti sottolineati da giochi di luce.

CO2 risparmiata

Per ogni ora di utilizzo della struttura, si eviterà quindi l'emissione di circa 13,5kg di CO2. In un’intera stagione di trotto saranno quindi circa 2,4 tonnellate di CO2 risparmiate. Oltre all'inquinamento atmosferico da gas serra sarà notevolmente ridotto anche l'inquinamento luminoso, la tecnologia LED permette infatti il puntamento preciso del fascio luminoso andando a ridurre al minimo la luce diffusa, rispettando completamente la normativa regionale di riferimento. Hippogroup aveva già intrapreso un percorso virtuoso nell’ambito del risparmio energetico quando, nel 2013, venne inaugurato l’impianto fotovoltaico presente nel parcheggio di Piazzale Dario Ambrosini, entrato poi in regime di autoconsumo da quest’anno. L’impianto da 494 KW alimenta varie attività presenti nel complesso dell’ippodromo e permette di mettere in rete l’eccedenza. L’energia prodotta dall’impianto nel 2023 è stata di 585.174 kWh.

Nuovo look

Il restyling dell'ippodromo in totale autofinanziamento ha visto il completo rifacimento della pavimentazione del parterre, finito con una vernice a base di resine di colore verde con inserimento del logotipo maxi “H” che identifica Hippogroup. Nel parterre inoltre è stata ricavata la nuova “winner area” comunicante con la pista delle dimensioni di 11 X 6 mt. Si tratta di una innovazione spettacolare per il pubblico e per gli operatori che permette così di avvicinare, all'atto della premiazione, i cavalli a pochi centimetri di distanza dagli spettatori. La tribuna è stata caratterizzata con colori in linea con la nuova versione cromatica del parterre. È stato installato un nuovo impianto audio finalizzato a migliorare l’acustica ed enfatizzare i momenti “clou” delle serate di corse in combinazione con gli effetti prodotti dall’illuminazione a led. Nell’area scuderie, lo scorso anno fortemente danneggiata dall'alluvione, è stata ristrutturata buona parte dei box, si è provveduto inoltre al completo rifacimento degli asfalti e dell’impianto idraulico. Sono state inoltre installate otto colonnine di erogazione e controllo dell'energia elettrica finalizzate all' ottimizzazione dei consumi nei picchi di attività.