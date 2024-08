Ippica, il primo sabato di agosto porta una TQQ al Savio

Il primo sabato di agosto porta in dote all’ippodromo del Savio una TQQ non prevista ma poi assegnata all’affollato Premio Granfrutta Zani, quarta corsa del programma odierno

Kaptah in pole

Tra i sedici cavalli di questo handicap sul doppio chilometro. si nota la scarsa consistenza dei concorrenti del secondo nastro. Fatta eccezione per Kaptah, importato che Ossani affida a Manuel Pistone con indubbie speranze di recuperare i venti metri di penalità e lottare per la vittoria. Boston Trio sarà un avversario pericoloso, soprattutto se con l’ultimo numero del primo nastro dovesse portarsi velocemente in testa. A percorso netto anche Zigolo Vgl potrebbe interferire sul risultato finale, infine l’appostato Vaomar si candida a un piazzamento di valore. Per il resto, il Premio Orogel sarà una categoria C-D molto incerta, che vede in seconda fila Barnaba Trebi e Crusoe dei Greppi in grado di lottare con gli avversari meglio sistemati, Dina Grif e Captain Cash in primis.

I nostri favoriti

Prima corsa: Free Loved Bass, Frida Pax, Funny Guy. Seconda: Emma Spritz, Ergo Lest, Elgatto Jet. Terza: Frank Bieffe, Falco Trio, Forza e Onore. Quarta: Kaptah, Boston Trio, Zigolo. Quinta: Emergenza, Endrigo, Etna. Sesta: Barnaba Trebi, Crusoe dei Greppi, Dina Grif. Settima: Ipsos Dairpet, Dellalba, Dakota.

