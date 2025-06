Ippica, il 17 giugno parte la stagione dell’ippodromo del Savio VIDEO

Si parte martedì 17 giugno e si finisce sabato 6 settembre con il Campionato Europeo. Il presidente di Hippogroup Massimo Antoniacci ha annunciato il ricco programma dell’ippodromo del Savio di Cesena, che nel 2025 prevede 29 riunioni, una in più dell’anno scorso.

I tradizionali Grandi Premi del Savio partiranno sabato 5 luglio con il Riccardo Grassi per indigeni anziani, il 2 agosto ci sarà il Calzolari per buoni tre anni, il 16 agosto sarà invece il Città di Cesena per quattro anni e il 6 settembre il Campionato Europeo.

Il Superfrustino Tomaso Grassi Award vivrà il suo atto conclusivo martedì 20 agosto dopo le eliminatorie del 15, 22 e 29 luglio e 5 agosto.

Così il direttore generale Marco Rondoni: “Questa nuova classificazione degli ippodromi che considera il Savio ippodromo nazionale è motivo di orgoglio e anche di un cambio di calendario nazionale perché per anni è cambiato anche non in modo ragionato ma adesso il Savio è finalmente valorizzato. Partiamo insolitamente al martedì in un calendario ancora ballerino che non giova alla comunicazione però non sono scelte nostre”.

Sponsor del Campionato Europeo sarà ancora Orogel, presente oggi con il suo presidente Bruno Piraccini: “Ha grande significato per Orogel essere vicini all’ippodromo e a una struttura che promuove nel modo migliore questo sport e anche il territorio. Assieme a Hippogroup cerchiamo sempre di fare cose di grande valore nel tempo”.