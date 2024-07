Ippica, Enrico Bellei prenota la TQQ del Savio clou del programma

Ultimo sabato di luglio con otto corse è con la TQQ di serata all’ippodromo del Savio. E’ la quarta corsa del programma, il premio “Amici Pedalatori della Settimana” che vedrà al via 17 cavalli su due nastri.

Fiamme dal Draghetto

Nonostante l’ultimo numero della perizia, Draghetto Op ed Enrico Bellei si candidano per un ruolo da protagonisti, anche alla luce della consistenza non eccezionale dei cavalli allo start. Chance nitida anche per All About Bi, uno specialista dei nastri e dello schema, che piuttosto dovrà cercare di partire veloce nonostante il sempre complicato numero alla corda. Allo start non dispiace Attalo, in particolare se dovesse prendere rapidamente la testa del plotone, mentre nel novero delle sorprese non impossibili si possono citare Batiz, Detto Jet e Chico dei Daltri.

I nostri favoriti. Prima corsa: Genio Petral, Girl Fashion , Gioia del Ronco. Seconda: Grace del Ronco, Genny Francis, Gilly Grif. Terza: Francisca Cis. Flying jet, Floriana. Quarta: Dream Matto, Delise Tc, Ciclone Tav. Quinta: Draghetto Op, All About Bi, Attalo. Sesta: Conan Op, Barnaba Baba, Dina Grif. Settima: Ector Zl, Espresso Italia, Eco Gual. Ottava: Furia Love Baldo, Fighter, Finlandia Tor.

