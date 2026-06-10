Ippica, al Savio si parte venerdì 12 giugno, il gran finale il 5 settembre con il Campionato Europeo

Tutto pronto per l’avvio di una nuova stagione dell’Ippodromo del Savio di Cesena, che prende il via venerdì 12 giugno, anticipando come non era mai successo il calendario tradizionale e portando a 34 le serate estive di emozionanti corse al trotto sotto le stelle. Una stagione ricca di spunti spettacolari, tra grandi premi, intrattenimento per tutta la famiglia, ospiti e testimonial e le immancabili corse TQQ che tanto attirano gli appassionati.

Così Marco Rondoni, Direttore Generale di HippoGroup Cesenate: “Siamo orgogliosi di sottolineare un nuovo passo avanti di Cesena dopo la prima stagione del 2025 quando – dopo diversi anni di tentativi – il Ministero dell’Agricoltura ha finalmente licenziato la classificazione degli ippodromi italiani, collocandoci al settimo posto in graduatoria fra i c.d. ippodromi nazionali ovvero la seconda delle quattro fasce: strategici, nazionali, regionali e promozionali. Quest’anno il nostro ippodromo pur ancora inserito nella fascia “Nazionali” subito sotto, come ordine di importanza, ai 3 “ippodromi Strategici” di Napoli, Bologna e Milano, è risalito al quinto posto complessivo dietro solo a Torino fra gli ippodromi Nazionali. Tale valutazione migliorativa è stata basata su precisi parametri legati alle oggettive performance in termini di pubblico, scommesse, cavalli in corsa, qualità dei servizi agli spettatori e agli operatori e dell’organizzazione nel suo complesso. Riteniamo sia un grande riconoscimento per una piccola città di provincia come Cesena ritrovarsi stabilmente tra le prime quattro cinque città italiane per dimensioni e peso economico e sociale. Non sono molti e non solo nello sport gli ambiti in cui la nostra città o la nostra provincia possono vantare un tale posizionamento”.

Continua Rondoni: “Tale nuovo ruolo comporta una stagione ancora più lunga nell’estate, di qui l’inusuale apertura anticipata rispetto alla tradizione, e le cinque serate di corse in più rispetto allo scorso anno con i necessari ritocchi in termini di finanziamento e montepremi delle corse in uno scenario nazionale di contrazione. Le ultime stagioni così ricche di eventi erano quelle dei primi anni duemila e oggi tornare ad un numero così elevato di serate, quando a livello nazionale il totale è praticamente dimezzato, dà il peso del lavoro fatto in questi anni dalla nostra società, dalle nostre persone e l’aiuto concreto di tutto il territorio, a cominciare dall’ Amministrazione Comunale. Non a caso a fine anno scorso, anche in virtù degli importanti investimenti realizzati dopo l’alluvione del 2023, il Consiglio Comunale all’unanimità ha decretato il prolungamento della convenzione attuale a tutto il 2037 ovvero cinque anni ulteriori rispetto alla scadenza originaria. Ciò ci permetterà di proseguire lungo l’importante piano d’ investimenti che riguardano Ippodromo e Club Ippodromo con un orizzonte temporale idoneo al giusto ammortamento di quanto realizzato”

La serata di “Ouverture” sarà caratterizzata dagli intrattenimenti più amati dal pubblico del Savio. Oltre alle corse ci saranno per i più piccoli: i pony per il battesimo della sella, trenino per il tour delle scuderie e maxigonfiabili nel parco giochi. Torna il gettonatissimo stand del gelato soft della Centrale del Latte.