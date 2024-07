Il sabato al Savio è all’insegna della Tris

Sabato senza squilli al Savio ma con qualche episodio interessante, come la Tris di giornata e la corsa intitolata all’indimenticato Francesco Madonia, scomparso di recente. Parlando dell’affollata Tris su due nastri, il nome che emerge ad un primo esame è quello di Barnaba Baba, veloce tra i nastri e in grado di rifare la penalità in maniera piuttosto rapida, a differenza di quanto potrebbero fare i compagni di penalità. Desta anche curiosità la posizione migliore di Cantico, non certo un modello di regolarità ma soggetto molto pericoloso a percorso netto. Dopo la Tris ci sarà la corsa intitolata a Francesco Madonia, con Finalmente Dl da battere ma molto equilibrio in pista.

I nostri favoriti: prima corsa Gospel Jet, Gorial, Guendalina Trio. Seconda Formula Uno Gso, Fandango Si, Flora. Terza Ipsos Dairoet, Dellalba, Jacobin Normand. Quarta Barnaba Baba, Cantico. Boston Trio. Quinta Finalmente Dl, Fantasy Black, Florence. Sesta Errante. Emergenza Par, Ellero. Settima Elena. Egberto Mail, Ergo Lest. S.C.