In base al reale organico di quello che è, a tutti gli effetti, un campionato “neonato”, sono stati formati due gironi da 10 e non da 12 come nelle previsioni iniziali. Il Romagna, che parte con ambizioni importanti, è stato inserito a Sud insieme a Camerano e Monteprandone (Marche), Lions Teramo e Chieti (Abruzzo), Sannio (Campania), Serra Fasano (Puglia) e alle siciliane Cus Palermo, Haenna e Girgenti. Nel girone A, invece, Belluno, San Giorgio Molteno, Paese, San Vito Marano, Malo, Palazzolo, Vigasio, Secchia Rubiera, Modena e Sassari. Da capire, vista la riduzione dell’organico, quale sarà la formula, ma la prima di ogni girone sarà promossa in A Gold e non ci saranno play-off, play-out e retrocessioni.