Il riminese Max Sirena con il team Luna Rossa dal presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il team Luna Rossa Prada Pirelli e la Federazione Italiana Vela (FIV) per celebrare i successi olimpici e mondiali del 2024, nonché le vittorie dei team giovanile e femminile di Luna Rossa alla UniCredit Youth America’s Cup e alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona.

L’incontro è di portata storica per la vela italiana, perché è stata accolta dal Presidente della Repubblica per la prima volta in quasi cent’anni di storia. Si è svolto all’interno della Sala degli Specchi del Palazzo del Quirinale alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

All’evento ha partecipato una delegazione del team Luna Rossa Prada Pirelli guidata dallo Skipper e Team Director Max Sirena, insieme agli equipaggi femminili e giovanili che hanno vinto gli eventi a loro dedicati a Barcellona. Presenti anche Lorenzo Bertelli e Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, yacht club che ha lanciato la sfida di Luna Rossa alla 37^ America’s Cup.

Dopo i saluti istituzionali, Max Sirena ha ringraziato il Presidente Mattarella per l’invito, sottolineando quanto lo sport, e la vela in particolare, siano un potente strumento di comunicazione attraverso il quale è importante veicolare messaggi di inclusione, sostenibilità, rispetto e perseveranza. «Il team che ho l’onore di guidare», ha detto lo Skipper e Team Director, «è composto da donne e uomini che lavorano insieme con passione e totale dedizione, orientati verso un unico obiettivo: vincere l’America’s Cup per portare il Trofeo più antico della storia dello sport nel nostro Paese e regalare all’Italia un ulteriore motivo di orgoglio e di fiducia. A poppa di Luna Rossa sventola il tricolore e siamo fieri di rappresentare la nostra nazione con una squadra di grandi professionisti e un’imbarcazione che è diventata ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, incarnando le tante eccellenze di cui possiamo andare fieri».

Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, ha dichiarato: «A nome del Gruppo Prada desidero ringraziare il Presidente della Repubblica per le parole di sostegno al mondo della vela, che si fa portavoce di un grande spirito sportivo, alla base dei valori di Luna Rossa Prada Pirelli. L’entusiasmo per la recente America’s Cup ci ricorda la capacità dello sport di diffondere messaggi positivi. I giovani velisti rappresentano il futuro della vela e ci ricordano l’urgenza di preservare il nostro grande oceano, la distesa blu che ci unisce senza confini».

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto sottolineare come la vela sia una delle eccellenze dello sport italiano, capace di combinare risultati straordinari a valori di inclusività, rispetto e sostenibilità ed ha elogiato il lavoro svolto dalla Federazione Italiana Vela, definendola un «modello per capacità organizzativa, visione strategica e cura nello sviluppo del settore giovanile».

Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza riservata e ha ricordato i risultati eccezionali raggiunti dalla vela italiana nel 2024, con ben 108 podi internazionali, due medaglie d’oro olimpiche conquistate a Parigi da Marta Maggetti e dall’equipaggio formato da Ruggero Tita-Caterina Banti, oltre ai numerosi piazzamenti di rilievo. Ettorre ha poi rivolto un pensiero speciale al team Luna Rossa Prada Pirelli, protagonista di successi straordinari come le vittorie nella Women’s e nella Youth America’s Cup. «La vela è molto più di uno sport: è una scuola di vita. È sul mare che impariamo a misurarci con noi stessi, con la forza degli elementi e con il senso di responsabilità che guida ogni nostra decisione».

A seguire, Caterina Banti ha portato la voce degli atleti, ricordando come lo sport rappresenti uno strumento per superare i propri limiti e creare unione.

L’incontro si è concluso con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso il proprio apprezzamento per il ruolo centrale della vela nel panorama sportivo italiano, evidenziandone l’impatto positivo nella diffusione di valori universali e l’indissolubile legame con il nostro territorio. Il Presidente ha inoltre ribadito come questo sport rappresenti non solo una sfida agonistica, ma anche un veicolo di crescita personale e collettiva. «Il grande successo della Federazione», ha detto, «è quello di coinvolgere tanti giovani intorno a questo sport, che viene praticato a livello amatoriale con autentico spirito sportivo, in forte armonia con la natura e i suoi elementi».