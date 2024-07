Il “Riccardo Grassi” dà il via alle classiche

All’ippodromo del Savio è il momento della prima classica della riunione e come tradizionalmente accade si tratta del Gran Premio Riccardo Grassi riservato agli indigeni anziani.

Akela nel Cosmo

Non essendoci un fuoriclasse capace di accentrare il pronostico su di sé, il miglio romagnolo si prospetta aperto a diverse soluzioni. Fondamentale la partenza, nella quale nonostante il numero più alto della prima fila, la più accreditata tra i sette in lizza, Akela Pal Ferm, proverà a scavalcare quel Cosmo Spritz che potrebbe respingerla e tenere grande ritmo. Questa situazione tattica favorirebbe i cavalli alla corda quindi il lanciato Deus Zack e Cointreau, mentre una Akela in testa tenderebbe a rallentare l’andatura. Da non trascurare un altro partitore eccezionale come Vincero’ Gar, anche lui protagonista atteso in partenza, mentre un Dalì Prav al top di sempre punterà tutto sulla sua progressione finale. Il resto del programma è discreto, ma si attende velocità alla settima con Demon dell’Est affrontato dal passista Diamond Francis e la veloce Brigitte Roc probabile piazzata.

I nostri favoriti

Prima corsa: Flower Grif, Fistil Md, Fatima Truppo. Seconda: Falco dell’Est, Furbetto Jet, Fiaba del Ronco. Terza: Etruria, Eiffel Wise As, Elektra Mark. Quarta: Donrodrigo, Dolce Nera Zs, Bacco degli Dei. Quinta: Ela Linda, Eco Gual, Ethan. Sesta: Cosmo Spritz, Akela Pal Ferm, Deus Zack. Settima: Demon dell’Est, Diamond Francis, Brigitte Roc. Ottava: Faye Wise As, Forever Cash Lp, Flora.