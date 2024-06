Il primo sabato del Savio è dedicato ai gentlemen drivers

Il primo sabato del Savio, fortunatamente piazzato in orario canonico e quindi dopo la partita dell’Italia, è riservato completamente ai gentlemen drivers e, nel frangente, a tre prove valide per il Campionato Italiano Gentlemen. Saranno la terza, quarta e settima del programma, con tanti ‘puri’ locali in pista affrontati da tre guidatori provenienti da fuori regione. Non esiste un clou vero e proprio del convegno, quindi la moneta più ricca nel contesto è riservata in apertura ai giovani puledri di tre anni anche se si tratta di una reclamare, con Filippa Jet e Fuera possibili protagoniste. Tornando alle prove del campionato gentlemen appare piuttosto interessante il doppio chilometro a resa di metri sistemato come quinta corsa del programma e riservata alle amazzoni. Non facile il compito di chi insegue, con citazione comunque per Castore Lux. Al primo nastro piace la chance di Eclair Magic, anche se partirà in seconda fila. Nell’ultima di serata, terza prova del Campionato, con la corda Dina del Brenta accampa serie pretese di vittoria contro i vari Conan dei Greppi e Dynatà, con la regolare Citrosodina Oil che ha brutto numero ma si candida per un piazzamento.

I nostri favoriti

Prima corsa: Filippa Jet, Fiera, Fallaci di Casei. Seconda: Elisabetta Rek, Ele Lamborghini, Elly Bro Dipa. Terza: Balalaica Matto, Amely Pan, Becker Grif. Quarta: Ellington Treb, Elleboro Jet, Ermanno Jet. Quinta: Eclair Magic, Vasterbo Sky High. Castore Lux. Sesta: Donata Indal, Uragano del Pino, Camelot Erre. Settima: Dina del Brenta. Conan dei Greppi, Citrosodina Oil.