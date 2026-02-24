Il Cs Forlivese fa festa: dopo 7 anni vince un tricolore a squadre

Sette anni dopo Mariachiara Testa (che domani scenderà in pedana agli Europei di Tbilisi), Chiara Castagnoli, Francesca Morosi e Lucia Guarini, altre quattro ragazzine di Cesena salgono sul gradino più alto ai campionati italiani a squadre di spada. A vincere il titolo tricolore Bambine (nate nel 2014 e 2015) sono state la capitana Anita Casacci, Anita Gentili, Gaia La Biunda ed Elena Savadori. Ad allenarle nella palestra della scuola elementare Carducci, dove ha sede la succursale del Circolo Schermistico Forlivese, è Beatrice Bertacchini, che sabato ha magistralmente guidato dalla panchina le sue bambine d’oro.

Percorso netto

Per arrampicarsi sul tetto d’Italia, le quattro cesenati hanno vinto tutti i 7 assalti disputati. Nel girone di qualificazione si sono imposte 36-19 sul Cus Catania, 36-17 sul San Donà e 36-11 sulla Scherma 1924. Quindi hanno piegato il Koala Reggio Emilia per 36-27 negli ottavi, il Cus Pavia per 36-22 nei quarti, la Polisportiva Scherma Bergamo per 33-30 in una appassionante semifinale e le Lame Friulane per 36-20 in una finale a senso unico. Un trionfo che il Circolo Schermistico Forlivese attendeva dal 2019.

Un altro podio romagnolo

Nella due giorni di Caorle è arrivato un altro podio per la Romagna. A conquistare il terzo posto sono state le Ragazze del Circolo Ravennate della spada: Irene Liverani (2012), Elisa Manfredi (2012), Ginevra Stringa (2013) e la numero 1 Alea Mileo (2012), campionessa italiana in carica della categoria. Dopo aver battuto 45-23 la Virtus Bologna e 45-26 il Cs Cervia nel girone, il Circolo Ravennate in tabellone ha sconfitto Conegliano 45-22, il Cus Piemonte Orientale 45-35 e il Cs Acireale 45-34, perdendo poi in semifinale 37-45 contro le future tricolori del Circolo Lodetti Milano.

Altri piazzamenti