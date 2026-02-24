Il Cs Forlivese fa festa: dopo 7 anni vince un tricolore a squadre

Sette anni dopo Mariachiara Testa (che domani scenderà in pedana agli Europei di Tbilisi), Chiara Castagnoli, Francesca Morosi e Lucia Guarini, altre quattro ragazzine di Cesena salgono sul gradino più alto ai campionati italiani a squadre di spada. A vincere il titolo tricolore Bambine (nate nel 2014 e 2015) sono state la capitana Anita Casacci, Anita Gentili, Gaia La Biunda ed Elena Savadori. Ad allenarle nella palestra della scuola elementare Carducci, dove ha sede la succursale del Circolo Schermistico Forlivese, è Beatrice Bertacchini, che sabato ha magistralmente guidato dalla panchina le sue bambine d’oro.