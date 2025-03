I Criteria di Riccione aprono al futuro

La Romagna del futuro (ma anche del presente) si confronta con il resto d’Italia nella edizione 2025 dei Criteria, i campionati italiani di nuoto giovanile in vasca corta che scattano oggi a Riccione con la consueta formula: tre giornate dedicate al settore femminile e poi da lunedì tre giornate di gare maschili.

La Romagna risponde presente con qualche atleta di valore assoluto, un po’ in tutte le categorie, dalla categoria Ragazzi fino ad arrivare alla Juniores e ai Cadetti, per chi dal prossimo anno non potrà più partecipare ai Criteria. Due sono i nomi su cui si concentra l’attenzione degli addetti ai lavori ma c’è da dire che sarà assente forse il prospetto più interessante, la portacolori dell’ imolanuoto Carlotta Giannini, che lo scorso anno fece incetta di medaglie e che quest’anno non potrà essere al via a causa di un infortunio che la tiene ferma da qualche tempo. Il 2025 segna un’inversione di tendenza per ciò che riguarda il contingente romagnolo con numeri molto più alti nel settore maschile, in termini di presenza di atleti e di iscrizione gare.

In campo maschile l’Imolanuoto punta sulla sua specialità principe, la rana, in particolare con Lorenzo Fuschini, prodotto della “cantera” locale e tra i migliori, come tempo di iscrizione, in tutte le specialità della rana nella categoria Juniores 2007. Per lui, qualora arrivassero tempi interessanti, si potrebbero schiudere nuovamente le porte dei campionati europei Juniores in programma a luglio. C’è attesa anche per un’altra atleta che ha già partecipato alle ultime due edizioni degli Europei, Chiara Sama, portacolori della Rinascita Ravenna, specialista dello stile libero che nella categoria Cadette potrà dire la sua in prospettiva podio, soprattutto nella sua specialità prediletta, i 400 stile libero dove parte con il miglior tempo di iscrizione.

Gli altri atleti da tenere d’occhio sono in campo femminile Giulia Visani, atleta eclettica dell’Imolanuoto, che ha buoni tempi sui 50 e i 100 stile libero, la portacolori della società di casa, Anastasya Gavrilov della Comunale Riccione, che ha nei 100 farfalla la gara prediletta (è prima in Italia nella sua categoria) ma va forte anche nello stile libero, l’imolese Giulia Boldrini, specialista della farfalla, e la cadetta Asia Salvato, prima in Italia nei 200 farfalla e quinta nei 100 farfalla.

In campo maschile al momento i talenti o gli atleti da podio sono probabilmente meno ma qualcosa, soprattutto in termini di quantità, con un grande apporto della scuola ravennate, si intravede nemmeno troppo all’orizzonte. Attenzione a Fabio De Armas Porfidio, della Rari Nantes Romagna, specialista dei 200 stile libero, al ranista imolese Matteo Cocchi, soprattutto sui 50, ad Alex Gaddoni che parte nella top ten dei tempi di iscrizione in diverse gare e ad Alberto Fabbri, specialista dei misti. Oggi sono le prime due sessioni delle gare femminili.