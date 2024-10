Quasi un migliaio di concorrenti hanno onorato i 9 lustri del “Giro della Colonna dei Francesi”, allestito ieri mattina alle porte di Ravenna dalla Caveja Advs, che ha visto al via della prova agonistica ben 173 runners, nessun ritirato. E’ bastato un solo chilometro, dei 13,4 disegnati nelle campagne sino a S.Bartolo, per sancire la netta supremazia di Luca Facchinetti (Atl. Potenza Picena), che ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro della classica ravennate, sfruttando anche la mancata collaborazione degli inseguitori, tagliando il traguardo in 44’53”. Il quintetto alle sue spalle si è frazionato negli ultimi 2 km sull’argine del Ronco, dove si trova la stele in memoria della sanguinosa battaglia (circa 20.000 morti) avvenuta nel 1512 tra l’esercito ispano-pontificio in difesa di Ravenna contro quello franco-ferrarese. L’argento è andato al collo di Gaddoni (a 59”), davanti a Barcelli (a 1’05”), Dall’Osso (a 1’20”), Bizau (a 1’33”) e Cavalli (a 1’38”), oro di categoria over 50, insieme ad A. Montanari (a 5’49”) e Moroni (a 7’52”) negli altri gruppi. Tra le donne ha festeggiato un ottobre senza macchia, tre vittorie su tre gare, la ravennate adottiva Mariarosaria Valente (Trail Romagna), che è sfrecciata sulla linea d’arrivo dopo 52’53”, precedendo ancora Ferrini (a 2’08”), Ferretti (a 2’29”), Piancastelli (a 3’55”) e Benini (a 4’50”). Nelle altre categorie trionfano Laghi (1.02’05”) e Casadio (1.05’21”).