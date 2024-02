Ginnastica serie A1 il Romagna Team punta a confermarsi

Dopo il secondo posto all’esordio bergamasco, il campionato a squadre di serie A1 di ginnastica artistica prosegue per la Gymnastic Romagna Team al Pala Rossini di Ancona; oggi alle 16.45 (stesso orario di Montichiari i ginnasti di Roberto Germani entrano in campo per il giro ai sei attrezzi che stavolta si aprirà al cavallo con maniglie.

Nestor Abad dà forfait

Squadra che vince non si cambia in casa romagnola: a dire il vero in questa seconda prova era atteso il contributo dello straniero Nestor Abad (1993) il prestito olimpico spagnolo. Nestor invece è costretto a saltare la gara di Ancona per un piccolo infortunio e dovrebbe tornare nel Romagna Team che affronterà la terza e ultima prova di regular season, il 6 aprile a Ravenna, come spiega il tecnico Germani: «Nestor si è infortunato sabato scorso (17 febbraio ndr) in allenamento a Madrid. È arrivato abbondante da un salto al corpo libero e ne ha risentito la schiena che, ora è dolorante, non gli consente di saltare e compiere arrivi adeguatamente. Il medico della Nazionale dopo averlo visitato ed eseguito accertamenti, precauzionalmente non gli ha concesso l’autorizzazione per la competizione agonistica, nonostante Abad continui ad allenarsi. Contiamo di averlo a Ravenna».

Niente di destabilizzante per la solida formazione romagnola, anche se, confidando fino a giovedì nella presenza di Abad ad Ancona, si era allenata in maniera più “tranquilla”. «La presenza di Nestor ci avrebbe permesso probabilmente di ottenere fino a un paio di punti in più, e un approccio mentale diverso; ma comunque siamo pronti anche a questa prova e in una struttura che conosciamo».

Profeta in patria?

Chi più di tutti ha familiarità la palestra di gara è l’anconetano Lorenzo Casali (2002) che oggi torna in pedana ai sei attrezzi con il Romagna Team, dopo avere affrontato nei giorni scorsi una prova di Coppa del Mondo. L’ex ginnasta della Giovanile Ancona tiene a fare bella figura davanti al pubblico di casa. Confermati gli altri quattro della prima prova: il capitano Andrea Dotti (2002), il fiorentino Niccolò Vannucchi (2002), il forlivese Roberto Marzocchi (1998), il bertinorese Samuel Pompinetti (1999). A dare sostegno ai compagni c’è anche l’infortunato Gabriele Tisselli (2003) in attesa di rientrare, forse a Ravenna. Esercizi e attrezzi non dovrebbero variare per i ginnasti: «È possibile che stavolta Vannucchi esegua anche il cavallo con maniglie al posto di Dotti che farebbe cinque attrezzi. Per Marzocchi valutiamo al momento: se ottiene buoni punteggi a cavallo con maniglie, volteggio e sbarra, potrei anche risparmiarlo negli altri tre. Lo specialista Pompinetti esegue il cavallo con maniglie».

Quale dunque l’auspicio di questa seconda prova con tanti occhi addosso dopo il successo precedente? «Mi basterebbe ripetere la gara dell’altra volta, finendo con 242 punti e restando attaccati a Macerata, mantenendoci tra il 1° e il 3° posto; sarà più difficile perché l’abbiamo preparata pensando di avere Abad, ma ce la possiamo fare, anche se dover cominciare al cavallo con maniglie ci piace poco».