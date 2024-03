Ginnastica Ritmica, week-end spettacolo a Forlì con la seconda tappa tricolore

Dopo l’esordio della prima tappa a Chieti, il Campionato Nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica sbarca a Forlì, oggi e domani, all’Unieuro Arena. L’organizzazione del “Trofeo Veggy Good” è stata affidata alla Gymnica 96 del presidente Alessandro Fossi, grazie allo staff guidato dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e al supporto della Federazione.

Sono 37 le squadre partecipanti, 12 per ciascuna categoria oltre alla squadra di San Marino, che gareggia in sovrannumero e fuori classifica in Serie B. Ad ogni posizione in classifica vengono assegnati dei punti speciali che sommati, determineranno la classifica della tappa. La somma dei punti delle prime tre giornate di regular season fornirà la classifica del campionato, con promozioni, retrocessioni e la qualificazione alla Final Six scudetto del 6-7 aprile a Torino, nonché per i playoff di Serie A2.

Si riparte, dunque, da Chieti, dove in A1 ha trionfato la Ginnastica Fabriano, vincitrice dello scudetto 2023, della pluricampionessa Sofia Raffaeli e della ravennate Milena Balsassarri. La A2 ha registrato il successo della Ginnastica Terranuova, davanti alle romagnole di Cervia Ginnastica e Sport, mentre la Gymnica 96 Forlì ha chiuso in undicesima posizione Infine, in Serie B, ottima partenza per la Falciai Arezzo, che ha condiviso il podio con la Ginnastica Valmontone e la Virtus Gallarate, quest’ultima terza a parimerito con la squadra di San Marino, come detto fuori concorso.

C’è grande attesa per le azzurre che nel 2023 hanno conseguito importanti risultati a livello internazionale: in primis Sofia Raffaeli a Milena Baldassarri, con i loro nuovi esercizi preparati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non mancheranno le big internazionali a impreziosire il campionato più bello del mondo come le tedesche Varfolomeev e Kolosov, l’ucraina Onoprienko e la veterana slovena Vedeneeva. Tanta voglia di ben figurare sia da parte di Cervia, che schiererà Allegra Jakic, Margherita Fucci, Giulia Capacci, Caterina Maltoni, Nicole Gramellini e Margherita Ravaioli, sia in casa Gymnica, che si presenterà all’appuntamento con Sofia Minotti, Martina Minotti, Arianna Benini , Aurora Benedetti, Ginevra Finotto e la stella ungherese Hanna Panna Wiesner. «Il mio primo pensiero lo rivolgo a chi ha guidato Gymnica 96 al ritorno in Serie A e che ha fortemente voluto questa gara a Forlì, Matteo Bartolini, che per quasi 20 anni ha accompagnato la nostra società nella sua crescita anche nei momenti difficili della pandemia. – ha sottolineato il numero uno della società organizzatrice Alessandro Fossi - La seconda persona che voglio ringraziare è Chiara Domeniconi, allenatrice nazionale e responsabile tecnica. Un grazie anche alla Federazione Italiana che ci ha dato l’opportunità di organizzare questa seconda tappa, dimostrando grande fiducia, riportando l’attenzione su Forlì e sulla Romagna, dopo l’alluvione del maggio scorso, e al Comune di Forlì.

La gara si aprirà oggi con la Serie A2 alle ore 15 e proseguirà nel pomeriggio, dalle 18.30 con la massima categoria. Entrambe le competizioni verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federazione. L’evento si concluderà domattina, quando dalle 10 andrà in scena la sfida di Serie B.