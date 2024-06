Ginnastica Ritmica, Milena Baldassarri sale cinque volte sul podio ma senza centrare l’oro

Milena Baldassarri sale ripetutamente sul podio ai campionati individuali di ginnastica ritmica conclusi ieri a Folgaria ma non riesce a mettersi al collo il metallo più prezioso.

Come da pronostico, Sofia Raffaeli si aggiudica la 54ª edizione della rassegna tricolore. La ventenne di Chiaravalle conquista il terzo titolo All Around consecutivo al PalaGhiaccio col totale di 139.650 e quattro esecuzioni eccezionali (36.100 al cerchio, 35.750 alla palla, 34.700 alle clavette e 33.100 al nastro).

La Raffaeli eguaglia quindi la compagna di club e nazionale, Milena Baldassarri, tre volte assoluta 2018, 2020 e 2021. L’aviere dell’Aeronautica Militare ha chiuso il suo concorso generale sulla piazza d’onore a quota 128.150 (33.550 al cerchio, 33.050 alla palla, 31.200 alle clavette e 30.350 al nastro). Terzo posto per Viola Sella con il totale di 127.900. Si forma così lo stesso podio dello scorso anno, relegando ai piedi del podio Tara Dragas.

Ieri invece la giornata conclusiva era dedicata ai quattro singoli attrezzi e anche in questo caso è stato un dominio di Sofia Raffaeli. La vice campionessa del mondo e d’Europa, si aggiudica infatti tre dei quattro titoli di specialità portando a quattro gli ori vinti in questa edizione.

Raffaeli sembra non avere limiti, in una continua crescita tecnica che a livello nazionale, non trova rivali.

Ma per Raffaeli sfuma il poker visto che la friulana Tara Dragas le toglie la soddisfazione di vincere nella specialità del nastro. La diciassettenne di San Daniele del Friuli mette insieme anche due medaglie d’argento (cerchio, clavette) e un bronzo (palla) eguagliando il numero di metalli di Milena Baldassarri nelle finali di specialità. L’Aviere dell’Aeronautica Militare aggiunge al proprio palmares un altro argento (palla) e tre bronzi (cerchio, clavette e nastro), portando a cinque le medaglie totali conquistate agli Assoluti 2024 chiusi con un pizzico di amarezza.

Il tutto a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo di Milano, in programma all’Unipol Forum dal 21 al 23, ultima tappa del circuito internazionale dei piccoli attrezzi.

