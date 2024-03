Ginnastica Ritmica, Cervia ad Ancona per conquistare la promozione in A1

Terza e ultima giornata della regular season 2024 per il campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, “Trofeo Veggy Good”. L’appuntamento conclusivo, che determinerà le sorti della Final Six della massima serie, dei play-off della cadetteria e la classifica finale della B, andrà in scena oggi e domani al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” di Ancona.

La terza tappa, dopo gli appuntamenti di Chieti e Forlì, sarà determinante. La classifica di campionato della A1, infatti, deciderà le sei squadre che strapperanno la qualificazione per la finalissima scudetto, in programma il 6 e 7 aprile a Torino. In testa, dopo due prove, c’è la padrona di casa, la Ginnastica Fabriano della ravennate Milena Baldassarri, con il tricolore cucito sul petto, con 60 punti speciali.

La gara marchigiana sarà decisiva anche per la Serie A2: le prime due classificate, al momento Ginnastica Terranuova con 60 punti speciali e Cervia Ginnastica e Sport a quota 48, sono le candidate per la promozione diretta nella massima categoria. Le cervesi si presenteranno in pedana con Margherita Fucci, Caterina Maltoni, Allegra Jakic, Giulia Capacci, Nicole Gramellini, Margherita Ravaioli e Polina Horodnycha. Le terze, quarte e quinte della regular season, invece, parteciperanno ai play-off per l’ultimo posto disponibile. In gara anche Gymnica 96 Forlì, fin qui nona con 34 punti speciali. Il campionato, infine, si chiuderà con i verdetti della Serie B, domani alle 10: tre promosse e tre retrocesse senza ulteriori possibilità. In gara anche San Marino ma fuori classifica.

Il programma prenderà il via oggi, con la A2 in scena alle 15 e la A1 alle 18.30. Il live streaming dei due eventi, con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Marta Pagnini, andrà in onda in diretta sulla nuova Ott Sportface Tv.