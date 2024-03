Ginnastica Ritmica, Baldassarri show nella tappa di Ancona

Non c’è due senza tre. La Ginnastica Fabriano, dopo Chieti e Forlì, fa sua anche la terza tappa della regular season di ritmica, vincendo la gara “casalinga” di Ancona. Talisa Torretti, Anna Piergentili, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, con il totale di 127.900 punti, hanno la meglio, per appena due decimi di punto, su un’agguerrita Udinese, seconda a quota 127.700. Le ragazze di Claudia Mancinelli hanno contenuto l’assalto di Gaia Mancini, Tara Dragas, Isabelle Tavano e della straniera Anastasia Simakova. All’Asu di Spela Dragas, sempre al di sopra del muro del trenta, con punte oltre il 33 a palla e clavette, hanno risposto le sette volte campionesse d’Italia, trascinate da una Baldassarri in grande spolvero, con il suo 33.900 a dir poco “aeronautico” alle clavette. La romagnola è l’autentica trascinatrice della squadra marchigiana, visto che Raffaeli, ancora in rodaggio, non è andata oltre il 32.550 al nastro, che comunque è il miglior parziale di specialità. Il 6-7 aprile a Torino le final six dove Fabriano va a caccia dell’ottavo titolo.

Infine, in serie B, nella gara vinta da Gallarate, quinta piazza per San Marino che si è presentata in terra marchigiana con Emma Fratti, Gaia Zurlo, Gioia Casali e Camilla Rossi.