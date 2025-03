Ginnastica artistica, una festa per 182 atleti al meeting Csi a Santarcangelo - Gallery

Erano in totale 182 gli atleti del Centro Olimpia Ginnastica Artistica, presenti al 35° Meeting tenutosi domenica 16 marzo al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna.

Parenti e amici hanno applaudito alle esibizioni di tutte le ginnaste di tutte le categorie divisi in due turni di gara. A giudicare tutti gli atleti Diego Cucchi e Renzo Mancini (volteggio e minitrampolino), Chiara Buda (Trave), Alice Rossi e Alice Martini (Corpo Libero).

Per il nono anno consecutivo la palestra vincitrice è stata Santarcangelo, seguita da Bellaria seconda classificata e al terzo posto si è piazzata la squadra di Poggio Torriana.

La classifica individuale vede salire sul podio per la categoria “Pulcine” (Classe 2021) Virginia Muccioli (Santarcangelo), che ha preceduto nell’ordine Chiara Kumini (Bellaria) e Ania Bellavista (Santarcangelo); per la categoria “Maschi” Dorian Gasperoni (Bellaria) ha conquistato la prima piazza, Yaron Saporiti (Poggio Torriana) la seconda e Mattia Gabrielli (Poggio Torriana) la terza.

Per la categoria “Asilo” il primo posto è stato assegnato a Maria Vittoria Muccioli (Santarcangelo), seguita da Michela Arlotti (Santarcangelo) al secondo posto, e al terzo Marta Valentini (Bellaria).

A seguire la categoria “A” (prima e seconda elementare), in cui Ludovica De Nittis (Poggio Torriana) ha ottenuto il successo finale, Immacolata Romana (Santarcangelo) in secondo posto e Emma Angelini (Santarcangelo) il terzo.

A salire sul gradino più alto del podio della categoria “B” (terza, quarta e quinta elementare) è stata Hana El Hamel (Santarcangelo), precedendo rispettivamente Carlotta Amati (Bellaria) e Carlotta Mancini (Santarcangelo).

Per la categoria “C” (secondaria di I^ grado) hanno conquistato le prime tre posizioni Carlotta Anelli (Santarcangelo) prima classificata, Maira Valisena (Bellaria) seconda classificata e Rebecca Valente (Santarcangelo) terza classificata.

Per la categoria “D” (secondaria di II^ grado) Maria Fontana (Santarcangelo) si è imposta su Serena Sbrighi (Poggio Torriana) e Matilde Mosconi (Santarcangelo). Ultima categoria “Senior” (Over 18 anni) al primo posto Lisa Contucci (Poggio Torriana), Jamila Michilli (Santarcangelo) al secondo posto e Matilde Rossi (Santarcangelo) al terzo posto.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia ricordo della manifestazione, mentre hanno ricevuto un riconoscimento particolare le ginnaste che hanno ottenuto il punteggio più alto nei distinti attrezzi. Caterina Campidelli (Santarcangelo) cat. B vince con il miglior punteggio nella specialità “Corpo Libero”, per la Cat. C Carlotta Anelli si aggiudica il premio per miglior esercizio alla specialità “Trave”, mentre per la cat. D e Senior sono stati premiati i miglior punteggi alla specialità Minitrampolino, Serena Sbrighi cat. D e Lisa Contucci Cat. Senior, entrambe della squadra di Poggio Torriana.