Ginnastica artistica, Rimini pronta agli Europei maschili e femminili: “Un tributo al grande Romeo Neri”

Si è svolta oggi, presso la Sala Stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna la presentazione del 36° Campionato Europeo di ginnastica artistica maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo di ginnastica artistica femminile (2-5 maggio 2024) in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini.

La conferenza ha avuto l’onore della presenza di tutti gli atleti della Nazionale Italiana Maschile Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e il numero uno italiano assoluto Mario Macchiati per la rappresentativa maschile, campione d’Europa in carica, oro ad Antalya nel 2023, insieme alle fate delle Fiamme Oro, Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa per la femminile, argento europeo in carica. Con gli atleti e le atlete hanno partecipato anche i DTN Giuseppe Cocciaro (GAM) ed Enrico Casella (GAF).

I Campionati Europei di Ginnastica Artistica rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna e in particolare nel quadro di un accordo triennale che la Regione ha stipulato nel 2022 con la Federazione Ginnastica d’Italia, per avviare una serie di iniziative comuni. I campionati Eurpei hanno anche il Patrocinio del Comune di Rimini.

Ha aperto la conferenza il padrone di casa Gianmaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, dichiarando: “I Campionati Europei di Ginnastica Artistica, previsti a Rimini, rappresentano un tassello particolarmente importante della partnership triennale con la Federazione Ginnastica d’Italia che sta portando nella nostra Regione eventi e atleti di livello assoluto; in un anno, per altro, particolarmente importante per la Sport Valley Emilia - Romagna. Grazie quindi al Presidente Gherardo Tecchi per la grande opportunità concessa, che, ne siamo certi, assicurerà un grande spettacolo sportivo, in grado di costituire una rilevante leva di attrattività e promozione del territorio.”

In conferenza anche il saluto del Presidente della Ginnastica d’Europa, Farid Gayibov, entusiasta di dare il benvenuto a Rimini e ai media italiani e internazionali: “È un piacere vedere un tale interesse mediatico per questi Campionati Europei. A pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi, questo evento rappresenta il momento ideale per conquistare gli ultimi biglietti olimpici. Naturalmente, i titoli continentali sono già di per sé un premio meritato. A Rimini gareggeranno i più grandi nomi della ginnastica artistica. I nostri atleti meritano il loro momento sotto i riflettori e daranno vita a uno spettacolo favoloso per tutti”.

È quindi intervenuto l’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari “Per la città di Rimini il 2024 sarà un altro anno di grande sport internazionale, già a partire dalla primavera, grazie ad un calendario di appuntamenti eccezionale per quantità ma soprattutto per qualità. Gli Europei di ginnastica rappresentano una delle novità più prestigiose e attese di questo palinsesto, a ulteriore riprova di come il nostro territorio grazie agli spazi, alle infrastrutture e ai servizi turistici e di accoglienza offerti, rappresenti una piattaforma ideale per ospitare anche gli eventi sportivi ai massimi livelli. Organizzare questi campionati europei a Rimini, 15 anni dopo l’ultima volta in cui si sono tenuti in Italia, credo sia anche un bel tributo che la nostra Federazione, la nostra Regione e la nostra città, rende a Romeo Neri, grandissimo atleta riminese e pluricampione olimpico”.

E’ seguito l’intervento di Marco Borroni, Presidente del Comitato Locale di Rimini 2024: “Sono onorato di presiedere il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschili e Femminili. Da fine aprile a inizio maggio 2024, la città di Rimini ospiterà un evento di prestigio internazionale che promette non solo di celebrare l’eccellenza sportiva, ma anche di portare significativi vantaggi economici e sociali al territorio. Con oltre 44 mila presenze turistiche previste, il flusso non solo conferma l’attrattiva di Rimini come destinazione sportiva, ma promette anche un impatto economico considerevole. Le strutture alberghiere beneficeranno di un pernottamento medio di 3,7 notti da parte di tutte le figure che gravitano intorno all’evento sportivo. Gli Europei di Ginnastica si candidano quindi a diventare un evento di grande rilevanza per il tessuto economico e sociale della città di Rimini”.